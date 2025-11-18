Плями під авто: який витік "вб'є" ваш двигун, якщо його проігнорувати

Авто / © iStock

Краплі рідини під автомобілем можуть збентежити будь-якого водія. Проте не кожен витік є ознакою критичної несправності. Важливо вміти швидко відрізнити нормальний робочий процес від небезпечного сигналу, який вимагає негайного втручання механіка.

Про це йдеться в матеріалі “Auto 24”

Витоки, які можна ігнорувати

Найчастіше під автомобілем можна побачити рідини, які є природним наслідком роботи систем. Ці витоки не є проблемою і не вимагають паніки:

Конденсат кондиціонера. Це прозора, чиста вода під передньою частиною авто. Вона утворюється, коли система охолодження конденсує вологе повітря і стікає через спеціальну трубку. Це звичайний робочий процес.

Конденсат вихлопної системи. Якщо вода крапає з вихлопної труби, це також норма. Конденсат утворюється, коли гарячий вихлоп охолоджується.

Рідина для омивача. Пляма синього чи фіолетового кольору, швидше за все, є омивачем. Достатньо оглянути бачок та шланги, але це не критично для систем авто.

Витоки, які вимагають негайної уваги

Будь-яка рідина, що має насичений колір, специфічний запах або маслянисту консистенцію, не може бути проігнорована. Ігнорування таких витоків може спричинити дорогий ремонт або повну відмову критичних систем:

Охолоджувальна рідина (антифриз). Зазвичай має зелений, помаранчевий або рожевий колір і солодкуватий запах. Витік антифризу може спричинити перегрів двигуна і його повну відмову.

Гальмівна рідина. Зазвичай прозора, але жирна і може мати специфічний, іноді "рибний" запах. Її витік може призвести до повної відмови гальмівної системи.

Трансмісійна рідина чи моторна олива. Мають червоний, коричневий або чорний колір і маслянисту структуру. Вони свідчать про проблеми з коробкою передач або двигуном, що може призвести до заклинювання агрегатів.

Паливо. Жирна рідина із різким, легко впізнаваним запахом бензину чи дизеля. Це створює загрозу займання.

Алгоритм дій: Що робити при виявленні плями

Оцініть колір і запах. Спробуйте ідентифікувати рідину за її основними властивостями: солодкуватий запах – антифриз, різкий – паливо, рибний – гальмівна рідина. Зберіть зразок. Підкладіть під місце витоку паперовий рушник або шматок картону, щоб точно визначити колір і консистенцію рідини. Якщо доступ до місця витоку обмежений, перетягніть авто трохи вперед. Обережність та СТО. Уникайте контакту зі шкірою, оскільки рідини можуть бути токсичними. Використовуйте рукавички. У разі сумнівів зверніться до фахівця. Своєчасна консультація на СТО допоможе уникнути серйозних та дорогих несправностей у майбутньому.

Не всі краплі під автомобілем — це поломка. Але обережність і швидке реагування на рідини з кольором, запахом або маслянистою структурою здатні зберегти ресурс агрегатів і вашу безпеку.