Покоління Z боїться сідати за кермо: дослідження показало несподівані страхи

Нове масштабне дослідження, проведене експертами компанії Tempcover, виявило несподівано високий рівень тривожності серед молодих водіїв. Опитування 2000 представників покоління Z (зумерів) показало, що базові навички керування автомобілем, які раніше вважалися рутиною, сьогодні викликають у молоді справжній жах і стають причиною серйозних життєвих обмежень.

ТОП-завдань, що викликають паніку

Згідно з результатами, технічне обслуговування та складні маневри є головними тригерами стресу. Найбільшим страхом респонденти назвали заміну пробитого колеса. Проте фобії стосуються не лише техніки, а й самого процесу руху:

Паралельне паркування: 45% опитаних зізналися, що краще пройдуть пішки 10 хвилин від віддаленого місця стоянки, ніж спробують припаркуватися паралельно до бордюру.

Швидкісні траси: виїзд на автомагістралі та рух великими кільцевими розв’язками викликає паніку навіть у тих, хто вже має водійське посвідчення.

Дрібне обслуговування: для 12% водіїв навіть користування автоматичною автомийкою є стресовим досвідом. Також молодь побоюється заправляти шини повітрям, перевіряти рівень масла та «прикурювати» акумулятор від іншого авто.

Соціальний та кар’єрний вплив «автофобії»

Експерти наголошують, що проблема виходить за межі дорожнього руху. Страх перед кермом став перешкодою для професійного розвитку молоді. Кожен десятий респондент відмовився від роботи своєї мрії, бо боявся необхідності щодня їздити на великі відстані. Ще 10% опитаних відхилили пропозиції про підвищення, якщо нова посада вимагала частіших поїздок або тривалішого перебування в дорозі.

Джейк Ламберт, експерт Tempcover, називає це «прихованою кризою на дорогах». За його словами, впевненість приходить лише з досвідом, але оскільки водії-початківці уникають складних ситуацій, вони застрягають у замкненому колі власної тривоги.

Науковий погляд та методи боротьби

За даними організації Anxiety Care UK, водіння входить до переліку найпоширеніших фобій. Фахівці пояснюють, що мозок молодих людей часто «запрограмований» на реакцію страху в ситуаціях, які об’єктивно не є смертельними.

Для подолання цього стану психологи радять метод поступової експозиції (декондиціонування):

Звикання. Почніть із простого сидіння в заведеному авто без руху. Мікро-кроки. Здійснюйте поїздки навколо власного кварталу, поступово збільшуючи дистанцію. Супровід. Перші складні маршрути долайте з пасажиром, який може надати моральну підтримку. Повторення. Виконуйте один і той самий маршрут самостійно кілька разів, перш ніж переходити до складніших локацій, як-от автомагістралі.

