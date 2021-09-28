Покупцям однієї з моделей Tesla доведеться чекати на своє авто до весни наступного року

Хоча дорожчу версію можна отримати вже у листопаді цього року.
У США покупцям нової Tesla Model Y Long Range доведеться чекати на доставку свого авто до квітня 2022 року.
Про це повідомляє сайт InsideEVs.
Зазначається, що в країні збільшується диспропорція між попитом і пропозицією на цю версію електрокара. Хоча ще тиждень тому були прогнози, що на авто доведеться чекати до березня, а два тижні тому – до лютого.
Ті, хто дуже хоче купити Model Y можуть витратити ще додаткових 7000 доларів за версію Performance, яку можна буде отримати в листопаді. Водночас стандартна версія у ціні не змінилася.
Напевно, через те, що цей електрокар є найбільш затребуваною моделлю у лінійці, компанія і почне з нього виробництво на новій фабриці у Техасі.
Нижче наведено список автомобілів компанії та орієнтовний час їхніх доставок:
Tesla Model 3:
- Standard Range Plus: березень 2022 р.;
- Long Range: грудень;
- Performance: листопад.
Tesla Model S:
- Long Range: березень – квітень 2022 р.;
- Plaid: січень – лютий 2022 р.
Tesla Model X:
- Long Range: березень – квітень 2022 р.;
- Plaid: березень – квітень 2022 р.
Tesla Model Y:
- Long Range: квітень 2022 р.;
- Performance: листопад.
Раніше повідомлялося, що Tesla Model Y показав чудовий результат у "лосиному тесті".