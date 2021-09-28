Покупцям однієї з моделей Tesla доведеться чекати на своє авто до весни наступного року

Покупцям однієї з моделей Tesla доведеться чекати на своє авто до весни наступного року

Хоча дорожчу версію можна отримати вже у листопаді цього року.

У США покупцям нової Tesla Model Y Long Range доведеться чекати на доставку свого авто до квітня 2022 року.

Про це повідомляє сайт InsideEVs.

Зазначається, що в країні збільшується диспропорція між попитом і пропозицією на цю версію електрокара. Хоча ще тиждень тому були прогнози, що на авто доведеться чекати до березня, а два тижні тому – до лютого.

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Ті, хто дуже хоче купити Model Y можуть витратити ще додаткових 7000 доларів за версію Performance, яку можна буде отримати в листопаді. Водночас стандартна версія у ціні не змінилася.

Напевно, через те, що цей електрокар є найбільш затребуваною моделлю у лінійці, компанія і почне з нього виробництво на новій фабриці у Техасі.

Нижче наведено список автомобілів компанії та орієнтовний час їхніх доставок:

Tesla Model 3:

Standard Range Plus: березень 2022 р.;

Long Range: грудень;

Performance: листопад.

Tesla Model S:

Long Range: березень – квітень 2022 р.;

Plaid: січень – лютий 2022 р.

Tesla Model X:

Long Range: березень – квітень 2022 р.;

Plaid: березень – квітень 2022 р.

Tesla Model Y:

Long Range: квітень 2022 р.;

Performance: листопад.

Раніше повідомлялося, що Tesla Model Y показав чудовий результат у "лосиному тесті".

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