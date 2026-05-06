Покинутий суперкар за мільйон доларів знайшли під шаром пилу в гаражі: який вигляд має авто (фото)

Покинутий суперкар за $1 мл / © соцмережі

Реклама

На одній із підземних парковок японської столиці знайдено рідкісний автомобіль Honda NSX-R першого покоління, який роками стоїть нерухомо під товстим шаром пилу. Ця модель вважається «святим Граалем» для колекціонерів, а її ринкова вартість у 2025 році вперше перетнула позначку в 1 мільйон доларів.

Про це пише Hot cars.

Що відомо про занедбане авто

Фотографії знахідки опублікував користувач Reddit під ніком ikelofe. На знімках зафіксовано суперкар у бездоганному стані, пофарбований у фірмовий жовтий колір, з ексклюзивними семиспицевими дисками Championship White та червоною емблемою бренду на капоті.

Реклама

В інтернет-спільноті активно обговорюють причини, чому такий дорогий автомобіль залишився покинутим. Основною версією є смерть власника та специфіка японського законодавства щодо спадщини.

Покинутий суперкар за $1 мл / © соцмережі

«У Японії неможливо купити автомобіль у родини померлої людини (принаймні, я не знайшов способу), тому він, ймовірно, згниє і зрештою буде утилізований. Коли пункт прокату отримує всі необхідні документи для його утилізації, пункт прокату не може перепродати його, тому що без свідоцтва про право власності вони „володіють ним“, і ви не зможете його отримати. Можливо, ви зможете купити кілька деталей, якщо вам пощастить», — зазначає користувач Reddit під псевдонімом RadRimmer9000.

Покинутий суперкар за $1 мл / © соцмережі

Технічні особливості моделі

Honda NSX-R — це полегшена версія стандартного NSX, у створенні якої брав участь легендарний гонщик Айртон Сенна. Модель випускалася виключно для японського ринку в період з 1992 по 1995 рік. Загальний тираж склав лише 483 екземпляри.

Основні характеристики версії Type R:

Реклама

Двигун: 3,2-літровий V6.

Зниження ваги: інженери прибрали кондиціонер, стереосистему, запасне колесо та звукоізоляцію, що дозволило зменшити масу на 120 кг (265 фунтів).

Інтер’єр: встановлені карбон-кевларові сидіння Recaro.

Цінність моделі стрімко зростає. У 2025 році на аукціоні Broad Arrow’s Concorso d’Eleganza Villa d’Este аналогічний екземпляр білого кольору 2003 року випуску був проданий за 934 375 євро (приблизно 1,064 мільйона доларів США). Експерти припускають, що знайдений жовтий NSX-R міг би встановити новий ціновий рекорд, якби вдалося легально вивести його на ринок.

Нагадаємо, автомобілісти часто побоюються купувати електрокари з пробігом, вірячи у міфи про «мертві» акумулятори. Однак практика показує: головні проблеми ховаються там, де на них найменше чекають. Виявляти їх потрібно ще до моменту передавання грошей та підписання угоди.

Новини партнерів