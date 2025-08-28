Поліція штрафуватиме за несправну "запаску": що потрібно знати водіям

Запаска / © Фото з відкритих джерел

В Україні водіїв попереджають про суворіші вимоги до стану запасних коліс. Як повідомляють у поліції, навіть запаска, якою жодного разу не користувалися, але якій понад п’ять років, може стати підставою для штрафу.

Про це пише портал “In Korr”.

Згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за використання пошкодженої чи непридатної “запаски” власнику авто може загрожувати штраф від 340 до 510 гривень. У деяких випадках транспортний засіб можуть навіть відправити на штрафмайданчик.

Юристи наголошують, що вимоги до запасного колеса не відрізняються від вимог до основних шин. Якщо гума втратила еластичність або термін її експлуатації вичерпався, водій ризикує отримати стягнення.

У поліції підкреслюють, що така вимога пов’язана з безпекою на дорогах: несправна “запаска” може призвести до аварії через погане зчеплення з дорожнім покриттям.

Експерти радять автовласникам регулярно перевіряти стан запасного колеса, дотримуватись умов його зберігання та своєчасно оновлювати, аби уникнути не лише штрафів, а й небезпечних ситуацій на дорозі.

