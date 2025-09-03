Помилково опинились у смузі для повороту: патрульний розповів, як уникнути штрафу

Світлофор / © iStock

Водіям, які випадково опинилися у крайньому правому ряду перед світлофором із зеленою стрілкою для повороту, але мають намір їхати прямо, слід діяти за чіткими правилами, щоб уникнути штрафу. Поради щодо цього надав досвідчений інспектор патрульної поліції.

Головне правило: дивіться на знаки та розмітку

Найперше, що потрібно зробити — це перевірити дорожні знаки та розмітку на смузі. У багатьох випадках з крайнього правого ряду дозволено рухатися як прямо, так і праворуч. Якщо рух прямо дозволено, ви маєте право залишитися на місці й чекати на основний зелений сигнал світлофора. Не зважайте на тиск з боку нетерплячих водіїв позаду.

Якщо знаки або розмітка вказують лише на поворот праворуч, єдиним правильним рішенням буде повернути.

Не намагайтеся їхати прямо — це буде порушенням правил дорожнього руху.

Поверніть праворуч, а потім знайдіть безпечне місце для розвороту, щоб повернутися на свій маршрут.

Як уникнути таких ситуацій у майбутньому

Щоб мінімізувати ймовірність опинитися в неправильній смузі, поліцейський радить:

Заздалегідь плануйте маршрут, особливо в незнайомих районах.

Використовуйте навігатор з актуальними даними про розмітку.

Звертайте увагу на знаки та стрілки на асфальті, які зазвичай встановлені завчасно.

Завчасно перелаштовуйтеся у потрібну смугу та уникайте годин пік, коли рух стає хаотичним.

На завершення інспектор наголошує, що уважність та знання правил — найкращий спосіб уникнути штрафів та небезпечних ситуацій на дорозі.

