Понад 400 км/год: у Німеччині встановили рекорд швидкості на дорогах загального користування (відео)

А за кермом навіть не був професійний гонщик.

На німецькому автобані встановили рекорд швидкості.

Як повідомляє Motor1, рекордсменом став не професійний гонщик, а німецький мільйонер Радім Пассер, який сколотив статки на продажу нерухомості. Для встановлення цього досягнення він обрав гіперкар Bugatti Chiron.

У 2015 році він вже відзначився, розвинувши 402,5 км/год на автобані за кермом Bugatti Veyron, а тепер вирішив побити власне досягнення.

Аби уникнути трафіку на дорозі, рекордний заїзд здійснили о 4.50 ранку на ділянці поблизу Віттенберга, де немає жодних обмежень швидкості. На порожній трасі гіперкар без особливих труднощів досяг 414 км/год. Настільки швидким на автобані не був жоден серійний автомобіль. До речі, це майже межа Chiron, адже його максимальна швидкість обмежена на позначці 420 км/год.

До вашої уваги відео з рекордним заїздом.

Нагадаємо, що гіперкар Bugatti Chiron оснащений 8,0-літровим двигуном W16 з чотирма турбонаддувами потужністю 1 479 кінських сил. Його вартість становить 2,5 мільйони євро.

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