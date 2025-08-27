ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Популярність позашляховиків не виправдана: експерт назвав кращий автомобіль

Позашляховики заполонили ринок, але чи справді вони є найкращим вибором? Експерт порадив кращі варіанти.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Популярність позашляховиків не виправдана: експерт назвав кращий автомобіль

Популярність позашляховиків не виправдана: експерт назвав кращий автомобіль / © Pixabay

Автомобільний експерт Джордж Армітедж стверджує, попри зростання популярності позашляховиків, на ринку вживаних авто є значно краща й доступніша альтернатива — седан представницького класу. На його думку, такі автомобілі забезпечують вищу якість, комфорт та кращі ходові характеристики за нижчу ціну.

Про це пише повідомляє Mirror.

Армітедж зазначає, що седани представницького класу, хоча й поступаються позашляховикам за місткістю, компенсують це меншим споживанням палива та кращим досвідом від водіння. Він наголошує, що вони створені з акцентом на комфорт у далеких поїздках і забезпечують вищу якість салону, ніж стандартні позашляховики середнього розміру.

Раніше інший експерт, автомеханік Джеймс Гудхенд, також радив обирати універсали замість позашляховиків. Він стверджував, що універсали, як-от Volvo V90, значно дешевші за свої аналоги-позашляховики (Volvo XC90), мають більше місця всередині, кращу керованість і витрачають менше палива.

Водночас, за словами аналітика Стіва Вокера, вибір позашляховиків споживачами є логічним. Він вважає, що ці авто є компромісом між вимогами покупців до зручності, технологій безпеки, зниження викидів та прибутковості для виробників.

Нагадаємо, якщо ви розглядаєте можливість придбання вживаного автомобіля за привабливою ціною, будьте обережні. Дуже часто низька вартість авто на вторинному ринку є прямим наслідком його схильності до частих і дорогих поломок. Є перелік популярних моделей, від яких краще відмовитися, щоб уникнути значних витрат на ремонт.

Також раніше ми писали про те, що фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших автомобільних моделей 2025 року. Оцінка базувалася на кількох чинниках, зокрема на результатах краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie