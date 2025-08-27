Популярність позашляховиків не виправдана: експерт назвав кращий автомобіль / © Pixabay

Реклама

Автомобільний експерт Джордж Армітедж стверджує, попри зростання популярності позашляховиків, на ринку вживаних авто є значно краща й доступніша альтернатива — седан представницького класу. На його думку, такі автомобілі забезпечують вищу якість, комфорт та кращі ходові характеристики за нижчу ціну.

Про це пише повідомляє Mirror.

Армітедж зазначає, що седани представницького класу, хоча й поступаються позашляховикам за місткістю, компенсують це меншим споживанням палива та кращим досвідом від водіння. Він наголошує, що вони створені з акцентом на комфорт у далеких поїздках і забезпечують вищу якість салону, ніж стандартні позашляховики середнього розміру.

Реклама

Раніше інший експерт, автомеханік Джеймс Гудхенд, також радив обирати універсали замість позашляховиків. Він стверджував, що універсали, як-от Volvo V90, значно дешевші за свої аналоги-позашляховики (Volvo XC90), мають більше місця всередині, кращу керованість і витрачають менше палива.

Водночас, за словами аналітика Стіва Вокера, вибір позашляховиків споживачами є логічним. Він вважає, що ці авто є компромісом між вимогами покупців до зручності, технологій безпеки, зниження викидів та прибутковості для виробників.

Нагадаємо, якщо ви розглядаєте можливість придбання вживаного автомобіля за привабливою ціною, будьте обережні. Дуже часто низька вартість авто на вторинному ринку є прямим наслідком його схильності до частих і дорогих поломок. Є перелік популярних моделей, від яких краще відмовитися, щоб уникнути значних витрат на ремонт.

Також раніше ми писали про те, що фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших автомобільних моделей 2025 року. Оцінка базувалася на кількох чинниках, зокрема на результатах краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.