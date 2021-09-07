Популярний серед "євробляхерів" авторинок зазнав суттєвого падіння

Хоча сегмент електромобілів продовжує ставати все популярнішим.

Авторинок Литви за підсумками серпня 2021 року зазнав істотного падіння.

Про це повідомляє портал AutoTyrimai, посилаючись на вихідні цифри, надані Державним підприємством "Регітра", передає Ukrautoprom.

Так, литовський авторинок після невеликого падіння в липні (-2,4%), продовжив падіння, і в серпні знизився вже на 26,5% - до 2 665 екземплярів.

Зазначається, що ринок нових легкових автомобілів знизився на 30,2% - до 2 338 штук, а LCV – виріс на 32,1% - до 280 одиниць. Найгіршим днем ​​для автобізнесу Литви минулого місяця називається 23 серпня, коли в країні було зареєстровано всього 49 машин, а найкращим – 21 серпня, коли на облік поставили 199 автомобілів.

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У рейтингу марок-лідерів на литовському авторинку в серпні відбулися зміни. На перше місце вийшов Volkswagen (550), На другому опинилася Toyota (423), на третьому – Peugeot (235), а традиційний лідер, Fiat, виявився лише на четвертій позиції (155). У топ-5 також увійшла Skoda (127). З преміальних брендів в лідерах залишився BMW, який реалізував 76 автомобілів.

У модельному рейтингу минулого місяця на першому місці залишився Volkswagen T-Roc (225), на другому – Toyota RAV4 (127), на третьому – Toyota Corolla (120). Далі йдуть Opel Crossland (97) І Fiat Panda (92). Серед легких комерційних автомобілів найпопулярнішим названий Volkswagen Crafter (74).

Експерти також відзначили, що в серпні в країні було зареєстровано 148 електромобілів, що на 174,1% більше, ніж рік тому. Минулого місяця на литовському ринку дебютував електричний позашляховик Hyundai Ioniq 5. Всього за 8 місяців нинішнього року в країні було придбано 26 835 нових легкових автомобілів, що на 4,4% більше, ніж за аналогічний період 2020-го (25 702).

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