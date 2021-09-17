Популярний в Україні виробник авто зупинить свої заводи: причина

Проте одне підприємство компанії продовжить працювати.
Виробник автомобілів Skoda через дефіцит чіпів наприкінці вересня на тиждень припинить виробництво на двох чеських заводах.
Про це повідомляє Reuters.
"Нещодавні спалахи COVID-19 в Азії, наприклад, у Малайзії, змушують виробників напівпровідників знову закривати свої заводи. Це призвело до загальногалузевих змін у виробництві автомобілів, і це також вплинуло на Skoda", — зазначили у компанії.
Зараз у автовиробника є тисячі незавершених автомобілів, поки він чекає чіпи. Водночас третій його завод в країні, який виробляє компоненти для авто, продовжить працювати.
Раніше у Skoda повідомляли, що скасовані зміни працівникам доведеться відробляти під час запланованих в країні свят 27-28 вересня. На збільшення виробництва чіпів компанія очікує до кінця року.
Нещодавно виробництво на своєму заводі у Чехії була змушена зупинити і Toyota.
Нагадаємо, що Skoda випустила бюджетну версію популярного хетчбека.