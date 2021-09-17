Популярний в Україні виробник авто зупинить свої заводи: причина

Проте одне підприємство компанії продовжить працювати.

Виробник автомобілів Skoda через дефіцит чіпів наприкінці вересня на тиждень припинить виробництво на двох чеських заводах.

Про це повідомляє Reuters.

"Нещодавні спалахи COVID-19 в Азії, наприклад, у Малайзії, змушують виробників напівпровідників знову закривати свої заводи. Це призвело до загальногалузевих змін у виробництві автомобілів, і це також вплинуло на Skoda", — зазначили у компанії.

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Зараз у автовиробника є тисячі незавершених автомобілів, поки він чекає чіпи. Водночас третій його завод в країні, який виробляє компоненти для авто, продовжить працювати.

Раніше у Skoda повідомляли, що скасовані зміни працівникам доведеться відробляти під час запланованих в країні свят 27-28 вересня. На збільшення виробництва чіпів компанія очікує до кінця року.

Нещодавно виробництво на своєму заводі у Чехії була змушена зупинити і Toyota.

Нагадаємо, що Skoda випустила бюджетну версію популярного хетчбека.

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