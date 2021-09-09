Популярному у світі електрокару почали забороняти паркуватися на стоянках: все через ризик займання авто

Популярному у світі електрокару почали забороняти паркуватися на стоянках: все через ризик займання авто

Поки що таке обмеження діє тільки на одному паркінгу у Сан-Франциско.

На одній з автостоянок Сан-Франциско, США, заборонили паркуватися електрокарам Chevrolet Bolt.

Фотографію з відповідним оголошенням на паркінгу опублікував користувач Reddit u/scarls13.

"Для безпеки клієнтів: Електромобілям Chevrolet Bolt строго заборонена стоянка на цьому об'єкті. Дякуємо за розуміння!", – йдеться в оголошенні.

Таке обмеження пов'язано з тим, що останнім часом деякі з Bolt самостійно займалися. Це пов'язано з дефектом у їхніх акумуляторах, і через це General Motors навіть зупинило виробництво автомобіля і почало відкликати моделі 2017-2019 років.

Проте такі дії компанії все одно не змогли заспокоїти деяких людей. Заборона паркування у Сан-Франциско може бути лише єдиним випадком, але можливо з часом виявиться більше таких оголошень.

Ще кілька гучних пожеж можуть поширити страх серед власників інших транспортних засобів, власників парковок та мереж зарядок. Раніше ні один автомобіль у світі так не обмежували, тому Chevrolet Bolt може стати першим в історії.

Раніше повідомлялося, що відкликані Chevrolet Bolt можуть повернути зі збільшеною дальністю ходу.

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