Повну версію автопілота Tesla випробували на найсмертоноснішій дорозі в США: що з цього вийшло (відео)

Повну версію автопілота Tesla випробували на найсмертоноснішій дорозі в США: що з цього вийшло (відео)

Експеримент налічує 318 поворотів.

Повну версію автопілота Tesla вирішили випробувати на найсмертоноснішій дорозі в США.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що до експерименту вдався блогер, який взагалі не має жодного значення до автомобілів. Це робить його огляд системи автоматизованого управління Tesla менш ангажованим, оскільки він не пов’язаний з брендом чи результатом. Він також звичайна людина без особливого знання автомобіля.

Ділянкою для тестування Full Self Driving він обрав "Хвіст Дракона" – 11-мильний відрізок гірської дороги з 318 поворотами.

Перед виїздом на маршрут він дуже нервує. Особливо, після зустрічі з “Деревом сорому”, на якому висять частини розбитих на цій дорозі транспортних засобів. На початку шляху, коли автопілот почав працювати, хлопець почувався незручно, оскільки Model 3 трималась ближче до центру вузької дороги з подвійною жовтою смугою посередині. Хоча це справді виглядало дещо неправильно з погляду водія людини, але автомобіль добре вписувався у сліпі повороти й загалом робив свою справу належним чином.

Зрештою, експериментатор заспокоївся та дав машині їхати самостійно, тримаючи руки на кермі про всяк випадок. Але жодного такого випадку на усьому маршруті протяжністю 17,7 кілометра не трапилось. Врешті Tesla проїхала увесь маршрут без жодної помилки. Цей результат настільки вразив автора відео, що зворотний шлях він також довірив автопілоту.

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