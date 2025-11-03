Позбавлення водійських прав: несподівані випадки, про які мало хто знає

Авто / © Pixabay

Позбавлення права керування транспортним засобом є адміністративним стягненням відповідно до статті 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Як пояснив юрист Євген Буліменко РБК-Україна, суд може ухвалити таке рішення, якщо водій порушив правила дорожнього руху та спричинив шкоду транспортним засобам, вантажу або дорозі.

Терміни позбавлення права керування

За звичайні порушення (ст. 124 КУпАП) водія можуть позбавити прав на 6 місяців – 1 рік або накласти штраф.

За керування у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП) штраф сягає 17 тис. грн, а термін позбавлення прав – 1 рік.

Як повернути водійське посвідчення

Повернення посвідчення можливе лише після:

проходження медогляду; складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

Якщо у водія кілька категорій, іспит проходиться за найвищою категорією.

Особливе правило для новачків: якщо права видані вперше на два роки і були вилучені, доведеться проходити повне навчання заново і отримувати новий документ.

Під час воєнного стану повернення прав здійснюють будь-які сервісні центри МВС, незалежно від місця зберігання вилученого документа.

Як перевірити чинність водійського посвідчення онлайн

Переконатися, що посвідчення дійсне, можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС: opendata.hsc.gov.ua.

Достатньо ввести серію та номер документа, після чого система покаже його актуальний статус.

Цей спосіб особливо зручний, якщо водій сплатив штраф або вже відбув строк позбавлення прав, але сумнівається у чинності свого посвідчення.