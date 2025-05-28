Позбудьтеся цих звичок — і машина скаже вам дякую: п’ять помилок, які коштують дорого

Шкідливі звички у водіїв. / © Фото з відкритих джерел

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Навіть найнадійніше авто може швидко вийти з ладу, якщо водій щодня повторює одні й ті самі шкідливі дії.

Автомеханіки поділилися, які звички українських водіїв “вбивають” машину швидше, ніж пробіг або вік, передає Vnedorozhnik.

Нога на зчепленні — повільна смерть трансмісії

У авто з механічною коробкою багато хто не прибирає ногу з педалі зчеплення на світлофорі або в заторах. Навіть легкий тиск провокує перегрів і зношення диска зчеплення. Результат — заміна комплекту за десятки тисяч гривень.

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Різке гальмування — удар по гальмах і підвісці

Зупинки “в підлогу” не лише зношують гальмівні колодки й диски, а й добивають амортизатори та підшипники. Особливо небезпечно гальмувати перед “лежачими поліцейськими” чи ямами. Ремонт — кілька тисяч і більше.

Викручені колеса — шкода, а не захист

Паркувати авто з вивернутими колесами — популярний, але небезпечний прийом. Це перевантажує рульову рейку, півосі та шарніри. Якщо чуєте стукіт під час повороту, готуйтеся до заміни деталей за десятки тисяч.

Рука на важелі КПП — дорога звичка

Дехто любить тримати руку на коробці передач “для контролю”. Але навіть такий невинний жест шкодить: тиск на синхронізатори й вилки перемикання зношує механізм. Заміна КПП — це вже сотні тисяч.

Гальмування перед калюжею — пастка для дисків

Гарячі гальма + холодна вода = температурний шок. Це веде до тріщин і деформацій гальмівних дисків. Згодом з’являється вібрація під час гальмування — і до автосервісу. Вартість — десятки тисяч гривень.

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“Не шкодуйте часу на зміну звичок — це дешевше, ніж постійно ремонтувати авто”, — наголошують майстри.