Представлена найшвидша зарядка для електромобілів у світі

Менш ніж за три хвилини пристрій забезпечить електромобіль енергією, якої вистачить на 100 кілометрів шляху.

Шведсько-швейцарська інжинірингова компанія ABB представила найшвидший у світі зарядний пристрій для електромобілів.

Про це повідомляє AutomotiveNewsEurope.

Зазначається, що він отримав назву Terra 360, де число вказує на потужність - 360 кіловат. До нього можна підключити до чотирьох "батарейних" автомобілів одночасно, причому на повну зарядку акумулятора незалежно від моделі піде не більше 15 хвилин.

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ABB, або Asea Brown Boveri, зайнялася зарядками для "батарейних" автомобілів ще в 2010-му - і з тих пір продала 406 тисяч пристроїв в більш ніж 88 країнах. Свою нову розробку ABB називає найпотужнішою, проте ще в 2019 році нафтогазова компанія Repsol встановила в іспанській провінції Біскайя станцію, яка видає 400 кіловат. Розрахунковий час повної зарядки від такого терміналу - до 10 хвилин, але жоден з серійних електрокарів до сих пір не підтримує таку потужність.

Поповнити запас ходу будь-якого електрокара на 100 кілометрів за допомогою Terra 360 можна буде менш ніж за три хвилини. За планами ABB, вже до кінця нинішнього року перші надшвидкі зарядні термінали з'являться в Європі, а в 2022 році - в США, країнах Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Terra 360 від ABB ближче до показників актуальних на сьогоднішній день моделей. Наприклад, електрокар Genesis GV60, приймає 350 кіловат, як і співплатформові Hyundai Ioniq 5 і KIA EV6. Те ж відноситься до кросоверу Cadillac Lyriq з інноваційної батареєю Ultium, яка дістанеться і іншим електричним моделям підконтрольних GM марок.

Раніше китайський автовиробник представив батарею для електрокарів із запасом ходу в 1 млн км.

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