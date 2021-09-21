Президент Toyota розкритикував світовий тренд щодо переходу на електромобілі

Він бачить два розвитку подій.

Президент компанії Toyota Акіо Тойода негативно висловився щодо глобального тренду на електрофікацію транспорта.

Про це повідомляє AutomotiveNews.

На цей раз його мова торкнулася економіки Японії, якій різкий перехід на "зелені" автомобілі загрожує катастрофою з втратою мільйонів робочих місць. Аби її уникнути, потрібно слідувати еко-трендам більш вдумливо: наприклад, зробити упор на гібриди як сполучна ланка між машинами з ДВЗ і електрокарами.

За заявою Тойода, зараз є два шляхи: здійснювати цілеспрямований випуск електрокарів для зарубіжних авторинків або завершити виробництво в принципі. Раніше президент Toyota заявляв, що масова електрифікація автомобільного парку країни загрожує енергетичним колапсом. Глава японського концерну зазначив, що понад 8 млн авто не зійдуть з конвеєрів. Це означає втрату багатьох робочих місць з 5,5 млн наявних.

За його словами, шлях до зменшення викидів повинен бути розрахований окремо для кожної країни, з урахуванням особливостей місцевого автопрому і технологій. Таким чином директор Toyota відреагував на нову політику влади США, в рамках якої американців будуть спонукати до купівлі повністю "зелених" автомобілів. Проти неї виступила як Toyota, так і Honda, які продають за океаном гібридні автомобілі.

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На думку Тойоди, сходинкою між машинами з ДВЗ і електромобілями повинні бути гібриди. Вони є більш доступними, дозволяють експлуатувати їх в державах з нерозвиненими інфраструктурами зарядних станцій. Водночас буде пом’якшений удар по працівниках, які зайняті виробництвом ДВЗ.

Cама Toyota випустила за роки порядку 18,1 мільйона гібридних автомобілів. За підрахунками компанії, це вже зменшило вуглецевий слід так само, як якби марка продала 5,5 мільйона електрокарів. Незважаючи на різку критику електрокарів, Toyota намагається не відставати від інших виробників. Раніше у вересні стало відомо, що японці вклали понад 13 мільярдів доларів в розробку і виробництво акумуляторів, які повинні забезпечити компанії конкурентні обсяги виробництва до 2030 року.

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