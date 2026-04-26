Пробіг більше не "скрутити": для водіїв запроваджують нові правила

У ЄС набувають чинності нові вимоги до тахографів

Європейський Союз запроваджує нову систему контролю пробігу автомобілів. Йдеться про цифровий тахограф із GPS і збереженням історії, який має унеможливити маніпуляції з показниками одометра під час продажу вживаних автівок.

Про це пише MMR.

Цифровий тахограф фіксує пройдений шлях за допомогою супутникової навігації та датчиків. Система не лише рахує кілометри, а й зберігає їхню історію в пам’яті. Дані записуються у чип і можуть бути перевірені під час техогляду або через відповідні сервіси. Це дозволяє відстежити реальний пробіг автомобіля незалежно від дій продавця.

Нові автомобілі отримуватимуть такі тахографи штатно. Завдяки цьому будь-які спроби «скрутити» пробіг втрачають сенс, адже історія пересування зберігається і доступна для перевірки. Для покупців уживаних авто передбачена можливість перевірки даних через застосунки, що значно знижує ризик переплати.

Як перевірити пробіг

Перевірити дані техогляду (СТК) та екологічного контролю (ЕК)

Звірити VIN-код у відкритих базах даних

Ознайомитися із сервісною історією автомобіля

Скористатися онлайн-сервісами на кшталт CAR Vertical для перевірки історії пробігу

Звернутися до авторизованого сервісу для діагностики

Для авто з ЄС перевірити наявність документів типу Car Pass

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія працює над змінами в технічних оглядах та реєстрації транспортних засобів. Акцент буде зроблено, серед іншого, на безпеці водіння та викидах вихлопних газів.