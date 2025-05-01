Продаж авто 2025 року: скільки податків доведеться сплатити українцям

Продаж авто 2025 року. / © tyzhden.ua

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У 2025 році українці, які продають автомобілі, мотоцикли або мопеди, повинні враховувати чинні податкові вимоги. Оскільки продаж транспортного засобу вважається отриманням доходу, він може підлягати оподаткуванню.

Про це розповідає “24 Канал”.

Скільки доведеться сплатити податків

Розмір податку залежить від кількості угод, укладених фізичною особою протягом календарного року:

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Перший продаж — не оподатковується.

Другий продаж — 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Третій і кожен наступний продаж — 18% ПДФО.

Це правило стосується легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів. Для вантажного, спеціалізованого транспорту чи сільськогосподарської техніки діють інші податкові ставки.

Якщо податок не сплачено при оформленні угоди

У разі, якщо податки не були утримані під час оформлення договору, власник авто має самостійно подати декларацію про доходи:

Подати декларацію потрібно до 1 травня наступного року після продажу.

Сплатити податок слід до 1 серпня.

Податкова служба закликає не зволікати зі звітністю та за потреби користуватись електронним кабінетом платника або звертатися за допомогою до інспекторів.

Особливості продажу іншого транспорту

Якщо йдеться про продаж автобусів, вантажівок, тракторів, причепів або іншої спецтехніки, то діють інші правила:

Перший і другий продаж у межах року — 5% ПДФО.

Третій і далі — 18% ПДФО.

Окрім цього, з 1 грудня 2024 року запроваджено військовий збір у розмірі 5% від доходу за такими угодами. Він стосується переважно нетипового транспорту, але в окремих випадках може нараховуватися і при продажу легковиків.

Висновок: якщо ви плануєте продати авто у 2025 році — переконайтесь, скільки таких угод вже було у вас у поточному році, і заздалегідь дізнайтесь, які податки доведеться сплатити.