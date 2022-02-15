"Прошила" відбійник: у Польщі вщент розтрощили рідкісну Ferrari

Від суперкара не залишилося живого місця.

У Польщі на швидкічний автомагістралі сталася дуже недешева ДТП

Як повідомляє Auto-swiat, Ferrari 488 у хардкорній модифікації Pista виявилася повністю знищена внаслідок аварії на трасі S10. Інцидент стався неподалік міста Вижиск на північному заході країни.

За інформацією місцевих ЗМІ, водій середньомоторної Pista втратив контроль над суперкаром, який на великій швидкості влетів у металеву огорожу і буквально протаранив його наскрізь, вилетівши в кювет.

Як видно на знімках, опублікованих Wasze Media, Ferrari виявилася настільки низькою (всього 1 206 міліметрів), що пройшла під відбійником, водночас повністю розбивши передок з карбоновим капотом, лобове та заднє скло, а також пом'явши дах. Екстрені служби оперативно прибули на місце аварії, проте з'ясувалося, що водій не постраждав, незважаючи на обтяжливий вид купе.

facebook.com/waszemedia

Причиною ДТП могла стати погода: можливо, дорога на цій ділянці магістралі виявилася надто слизькою, а швидкість Pista – надто високою, і колеса втратили зчеплення. У будь-якому випадку, тепер італійський суперкар спишуть в брухт, хоча є невеликий шанс, що двигун та трансмісію вдасться відновити.

Додамо, що Pista ("трек" у перекладі з італійської) - це екстремальна модифікація 488 GTB. Вона оснащується 3,9-літровим "твін-турбо" V8, що видає 720 кінських сил і 770 Нм крутного моменту. Капот, бамперна група, спойлер та елементи інтер'єру виконані з карбону, завдяки чому суперкар важить на 91 кілограм менше, ніж GTB. Вартість цього автомобіля становить більше 300 тисяч доларів.

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