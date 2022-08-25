Протаранив паркан та наїхав на дах: в Іспанії сталася курйозна аварія за участю двох кросоверів Porsche (відео)

Porsche Macan стояв запаркований едалеко від Мадрида в Алькала-де-Енарес, і як кажуть “нікого не чіпав”. Але 45-річна водійка на Porsche Taycan 4S Cross Turismo зачепила його та підштовхнула так, що її машина опинились під “Маканом”.

Про аварію повідомляє Motor1.

На момент аварії, яка сталася 21 серпня, в Macan нікого не було. Водійка Taycan, 45-річна жінка, не постраждала, але після аварії у неї стався напад тривоги.

Рятувальникам знадобилася допомога крана, щоб розібрати ці завали. Краном вони підняли Macan, щоб витягнути Taycan під ним. Місцеві служби з надзвичайних ситуацій зняли прибирання на відео та опублікували його в Twitter.

До вашої уваги відео з тим, як ліквідовувалися наслідки цієї ДТП.

En las imágenes se puede observar la minuciosidad del trabajo de las tres dotaciones de #BomberosCM que han trabajado en el lugar.



Lo más difícil en estos casos es procurar que no haya más desperfectos. #ASEM112 pic.twitter.com/nBmzae2YXU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 20, 2022

Додамо, що Taycan 4S Cross Turismo має неабияку потужність, виробляючи до 562 кінських сил (420 кіловат). Porsche стверджує, що автомобіль може розвивати 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) всього за 3,9 секунди.

Macan, своєю чергою, незабаром отримає капітальний ремонт із випуском Macan EV, який автовиробник уже розробляє. Шпигунські знімки дають змогу побачити кросовер наступного покоління, але зазначається, що модель базуватиметься на архітектурі Volkswagen Premium Platform Electric. Ймовірно, він матиме конфігурації з одним і двома двигунами з повним приводом.

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