Протест та вандалізм на фермі із автомобілем Кларксона виявився "пранком"

На машину телеведучого скинули три тонни грибного компосту.

Протест та вандалізм на фермі Джеремі Кларксона виявився "пранком" британських телеведучих Ентоні Макпартліна та Деклана Доннелі з програми Ant & Dec's Saturday Night Takeaway.

Про це колишній ведучий Top Gear повідомив у себе в Twitter.

"Все це нісенітниця. Це Ент та Лард займалися дурницями… Всупереч тому, що стверджують ці нахабники в "Mail", вчора в фермерському магазині Diddly Squat ніякого протесту не було", - написав Кларксон.

Напередодні Daily Mail розповсюдили інформацію про те, що на фермі Кларксона екоактивісти протестували проти його планів розширення території.

Також було показано, як на його автомобіль скинули три тонни грибного компосту. Спочатку телеведучий був шокований, коли побачив це, але згодом зрозумів, що став жертвою "пранку", повідомляє OxfordshireLive.

Місцева поліція підтвердила, що не отримала "жодних повідомлень" про вандалізм, і повідомила, що це були зйомки, які були заздалегідь сплановані і про які їм було відомо.

Минулого місяця Saturday Night Takeaway повідомили у Twitter, що Ент і Дек "зайняті плануванням безлічі дивовижних і веселих сюрпризів" перед поверненням шоу наступного року.

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