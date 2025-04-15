Провокації поліції: що не варто казати під час зупинки – поради юриста

Патрульна поліція України. / © Associated Press

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Під час спілкування з поліцією на дорозі водії мають бути особливо уважними — деякі запитання можуть бути не такими простими, як здається на перший погляд. Юрист пояснив, які фрази працівників поліції часто є прихованими провокаціями, і як правильно реагувати.

Про це розповідає “Автотема”.

Одне з найпоширеніших питань — “Де ви працюєте?”. Якщо адміністративний протокол ще не складається, краще утриматися від відповіді. За словами фахівця, таким чином правоохоронець може намагатися оцінити ваш соціальний статус або натякнути на можливість неофіційного “врегулювання”.

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Ще одне запитання, яке варто сприймати насторожено — “Куди так поспішаєте?”. Пряма відповідь на нього може бути використана як непряме визнання перевищення швидкості. У таких випадках варто відповідати обережно та загально, не даючи підстав для звинувачень.

Не менш небезпечною може бути й фраза “Якого зросту ваша дитина?”. Якщо ви самі визнаєте, що дитина нижча за 150 см і перебуває в авто без спеціального автокрісла — ви фактично визнаєте порушення і відкриваєте шлях до штрафу.

Типовою провокацією вважається і запитання “Порушуємо?”. Якщо ви ствердно відповісте, це автоматично визнає вас винним. У таких випадках юрист радить залишатися спокійним і не визнавати провину — якщо порушення справді було, його мають довести працівники поліції.

Нарешті, фраза “І що мені з вами робити?” часто є прозорим натяком на “домовленість”. Водію не варто вступати в такі розмови, а тим більше — пропонувати гроші. Правильна відповідь — “Дійте відповідно до закону”.

Юрист наголошує: у діалозі з поліцією головне — залишатися ввічливим, впевненим, не переходити межу довірливості та чітко усвідомлювати, що все сказане може бути використане як доказ. Тому кожне слово має бути зважене.

Раніше ми розповідали, як однією фразою зупинити автошахраїв. Щоб не потрапити на гачок аферистів, варто знати лише одну фразу.