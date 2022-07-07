Проїхав лише 220 км: на популярному серед українців аукціоні продають новенький позашляховик Ford

У США виставили на продаж позашляховик Ford Bronco, який "підірвав" ринок продажу.

Зазначимо, що цей автомобіль проїхав лише 220 км.

Відповідне оголошення про продаж Ford Bronco з'явилося на аукціоні IAAI.

Усе б нічого, але цей позашляховик вже встигли розбити. Його пошкодження незначні, але все ж. Так, постраждала передня частина, а от "стріляні" подушки безпеки зробили відновлення цього авто занадто дорогим – страхова компанія вирішила продати його на аукціоні.

Фото: iaai.com

Під капотом – 2,3-літровий Ecoboost, автоматична трансмісія, повний привод. Трохи пошкоджена підвіска, треба міняти капот та крило, подушки безпеки, але в іншому – автомобіль новий, як не крути.

В автосалоні він коштував 51 600 доларів, а для відновлення новими деталями страхова порахувала аж 38 тисяч. Втім, можливо, можна зекономити.

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