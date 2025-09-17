Прихована функція підголівника: експерт розповів, як це може врятувати вам життя

Авто / © Pexels

Реклама

Експерт з автомобільного транспорту розкрив неочікувану функцію підголівників, про яку, ймовірно, не здогадується більшість водіїв. За словами фахівців із TikTok-каналу Capturing Cars, підголівники, що є у всіх автомобілях, можуть врятувати життя в надзвичайній ситуації.

Про це пише Еxpress.

Виявляється, підголівник легко знімається, а його металеві стрижні можна використати як інструмент для порятунку. Якщо ви опинилися в ситуації, коли двері заблоковані або транспортний засіб тоне чи горить, використайте ці стрижні, щоб розбити бокове скло. Завдяки точковому тиску гострий кінець легко впорається з цим завданням. Крім того, підголівник можна використовувати як важіль, щоб відкрити двері, або як клин, щоб утримати їх чи вікна відкритими.

Реклама

Хоча ця функція є життєво важливою, головне призначення підголівника — захист від травм. За словами експерта, підголівник допомагає запобігти або зменшити ризик хлистової травми шиї під час зіткнення, особливо при ударі ззаду. Він обмежує рух голови назад, мінімізуючи її різкий ривок і запобігаючи серйозним ушкодженням.

Нагадаємо, страх залишитися з розрядженою батареєю посеред дороги є одним із головних психологічних бар’єрів для потенційних власників електромобілів. Однак, як стверджують експерти, сучасні технології роблять цей процес набагато безпечнішим, ніж може здатися на перший погляд. На відміну від авто з двигуном внутрішнього згоряння, електрокар не зупиниться раптово.

З часом пластикові фари автомобіля можуть тьмяніти й жовтіти. Це не лише погіршує зовнішній вигляд авто, а й суттєво зменшує яскравість світла, що може бути небезпечним, особливо у темну пору доби. Не поспішайте витрачати гроші на дорогі засоби для полірування. Існує кілька простих і бюджетних способів, які допоможуть повернути фарам їхню первісну прозорість.

Зазвичай водії використовують педаль газу в авто тільки для розгону. Однак у сучасних автомобілях, особливо в електрокарах і гібридах, її функціонал значно ширший. Вона відповідає не тільки за швидкість, а й за економію палива чи електроенергії.