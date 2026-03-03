Прийшов чужий штраф за порушення ПДР: що робити водієві та як оскаржити постанову

Штрафи для водіїв / © ТСН.ua

Система автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні працює дедалі точніше, однак технічні збої та людський фактор досі трапляються. Через помилку розпізнавання номерного знака, "авто-двійник" або продаж машини без переоформлення штраф може отримати людина, яка не має жодного стосунку до порушення.

Фахівці порталу "Авто Тема" розповіли, як діяти, якщо вам надійшла чужа постанова.

Чому може прийти помилковий штраф

Найчастіші причини:

Помилка камери або алгоритму. Брудний номер, відблиски або тіні можуть призвести до неправильного розпізнавання символів.

Авто-двійник. Хтось використовує підроблені номерні знаки, ідентичні вашим.

Продаж авто без перереєстрації. Якщо машину продали за довіреністю, але не переоформили, штрафи й надалі надходитимуть на ім’я формального власника.

10 днів на оскарження

Після отримання постанови у водія є 10 днів для її оскарження.

1. Перевірте матеріали справи

Зайдіть в електронні сервіси МВС або застосунок «Дія» та перегляньте фото чи відео з камери. Іноді вже на цьому етапі видно, що на знімку інша марка авто або номер.

2. Подайте заяву до поліції

Якщо помилка очевидна, зверніться до органу, який виніс постанову (зазвичай Департамент патрульної поліції). Подати заяву можна онлайн через офіційні сервіси МВС.

3. Оскарження в суді

Якщо штраф не скасували в адміністративному порядку, доведеться звертатися до суду. Власнику потрібно довести, що він не був причетний до правопорушення — наприклад, підтвердити перебування в іншому місці.

Якщо це "авто-двійник"

У разі підозри на підроблення номерів необхідно:

подати заяву до поліції про кримінальне правопорушення;

отримати витяг з ЄРДР.

Це стане вагомим аргументом для скасування поточних і можливих майбутніх штрафів.

Якщо авто продано

Якщо за кермом був новий власник, можна скористатися процедурою визначення "належного користувача" — тобто офіційно вказати особу, яка фактично керувала авто в момент порушення.

Найнадійніший спосіб уникнути подібних проблем — офіційно перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС одразу після продажу.

Чому не можна ігнорувати штраф

Якщо постанову не оскаржити вчасно, її можуть передати до Державної виконавчої служби. Це загрожує:

подвоєнням суми штрафу;

арештом банківських рахунків;

примусовим стягненням коштів.

Тому навіть якщо штраф явно помилковий, реагувати потрібно негайно.

Також раніше ми пояснили, як правильно заповнювати постанову поліції, щоб потім зберегти права та гроші.