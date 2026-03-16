Рай для любителів: дівчина знайшла секретний гараж із рідкісними авто (фото)

У Нідерландах натрапили на занедбану базу з реставрації класичних авто.

Руслана Сивак
У Нідерландах натрапили на занедбану базу з реставрації класичних авто / © Reddit.com

Нідерландська блогерка, відома під ніком Dashing Decay, виявила покинутий автомобільний гараж із рідкісними ретро-машинами.

Світлини знахідки, яка роками ховалася за густими чагарниками, вона опублікувала у спільноті Reddit.

За словами дівчини, вона натрапила на колишню приватну майстерню, де свого часу займалися реставрацією авто. Всередині локація виглядає так, ніби власники залишили її раптово: на підйомниках досі стоять машини, над якими тривала робота, а навколо розкидані інструменти та деталі.

«Це була невелика місцева майстерня, де можна побачити безліч речей: підйомник із автомобілем, над яким працювали, різні матеріали та інструменти. Саме тут відновлювали багато машин», — розповіла блогерка.

Як запета автомобільна фанатка, Dashing Decay назвала побачене «справжнім святом для очей». Вона була вражена кількістю деталей та станом знахідок. Деякі з яскравих автомобілів навіть залишилися незамкненими, а в замках запалювання досі стирчать ключі.

«Мене переслідувало дуже дивне відчуття — ніби люди просто раптово пішли й більше не повернулися», — поділилася враженнями дослідниця.

