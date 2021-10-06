Renault презентувала нову версію свого бюджетного міського автомобіля: незабаром ця модель перестане існувати

Машина коштує від 17 300 євро до 26 650 євро.

Renault представила нову версію міського автомобіля Twingo, яка називається Urban Night.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Нинішнє покоління моделі буде останнім перед тим, як його замінить Renault 5. Скільки Twingo буде існувати ще невідомо, але це точно не триватиме довго. Тому поки компанія вирішила випустити ще один його варіант. Автомобіль буде доступний з двигуном внутрішнього згорання та як електрокар.

Також читайте Renault на одному з ринків починає відмовлятися від Logan і Sandero

Машина вийде тільки у Франції і на неї вже відкриті замовлення. Вона доступна у чотирьох кольорах: Cristal White, Quartz White, Moon Grey, та Diamond Black.

Новий Twingo отримав шістнадцятидюймові диски з темного глянцевого кольору та решітку радіатора з білими вставкам. Дзеркала та корпус прикрасили фірмовими наліпками "Urban Night" у темних та світлих кольорах. У пакеті Premium ці позначки додаються на дах і задні двері.

Інтер'єр оновили так ж поверхнево, як екстер'єр. Фірмовий знак "Urban Night" додали на приладову панель, встановили унікальні накладки на двері та глянцеву чорну окантовку.

Сидіння отримали чорну оббивку з білими акцентами та фірмові вставки на спинках. Крім того, модель поставляється з навігацією, камерою заднього виду та бездротовою зарядкою.

Renault не повідомляє, коли почнуться поставки. Ціни починаються від 17 300 євро, включаючи ПДВ для варіанту з ДВЗ. 26 650 євро коштує повністю електричний варіант.

motor1.com

Раніше повідомлялося, що у Мережі показали дешевий електромобіль Renault Logan.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання