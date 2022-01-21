Renault презентувала свій найдешевший кросовер: оголошена ціна

Вартість дорожче, ніж очікувалося.

Компанія Renault представила оновлену версію кросовера - Kwid .

Зазначимо, що ця модель презентована для ринку Бразилії, про що й повідомив офіційний представник французького виробника в цій країні.

Як можна побачити зі світлин, оновлений Renault Kwid отримає нову решітку радіатора та передній бампер, а також дворівневу головну оптику. Габарити автомобіля не змінилися: 3 680X1 579X1 498 мм за розміру колісної бази 2 423 міліметри. А ось дорожній просвіт виріс на 5 мм і становить тепер 18,5 сантиметрів. Об'єм багажника також залишився тим самим – 290 літрів.

renault.com.br

Серед нововведень у салоні – збільшений до восьми дюймів сенсорний екран мультимедійної системи, через який можна керувати підключеними через Apple CarPlay та Android Auto смартфонами. Також з'явиться нова панель приладів з цифровим спідометром. Вже в базовій версії є кондиціонер, передні електросклопідіймачі, електроприводи дзеркал зовнішнього вигляду. Також базова комплектація Renault Kwid включає дві подушки безпеки та ABS.

renault.com.br

Renault Kwid матиме 1,0-літровий атмосферний двигун потужністю 71 та 68 к.с. Оскільки кросовер випускається в Бразилії, двигун зможе працювати на етанолі - таке пальне надзвичайно популярно в цій країні Латинської Америки. Автовиробник також заявляє, що на 10-15% покращилася паливна економічність завдяки появі системи старт-стоп. На українському ринку такий же двигун доступний на Logan і Sandero.

Щодо вартості, то вона становитиме від від 11 до 12,5 тисячі доларів, хоча спочатку передбачалося, що він коштуватиме близько 5,5 тисячі в американській валюті.