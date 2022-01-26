Рідкісний суперкар Lamborghini згорів ущент за лічені хвилини в Мексиці

Усього випущено 63 екземпляри цієї моделі.

Справжнім жахом завершилася поїздка для водія Lamborghini Aventador SVJ.

Як повідомляє Motor1, суперкар під час руху трасою несподівано спалахнув. Інцидент трапився у вівторок, 24 січня, на шосе Куернавака-Акапулько в Мексиці.

Зазначається, що водій встиг залишити салон автомобіля, тому відбувся легким переляком. Водночас суперкар загасити не встигли. На момент прибуття рятувальників, він згорів вщент. Для цього йому знадобилося лічені хвилини.

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster представили у 2019 році в рамках щорічного фестивалю Monterey Car Week. Кузов моделі виконаний із вуглецевого волокна. Також родстер отримав знімний дах. Він відрізняється чудовою продуктивністю та аеродинамікою.

Потужний двигун V12 дозволяє суперкар досягати "сотні" за 2,9 секунди і розвивати максимальну швидкість в 350 км/год.

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