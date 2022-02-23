Ринок нових та вживаних авто: з яких країн найдорожче та найдешевше розмитнювали машини українці

Ринок нових та вживаних авто: з яких країн найдорожче та найдешевше розмитнювали машини українці

Перевага віддається Європі.

Стало відомо, з яких країн найдорожче та найдешевше розмитнювали нові та вживані авто українці протягом 2021 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Так, найдорожчими новими легковиками минулого року виявилися машини, експортовані з Великої Британії. Їхня середня митна вартість зафіксована на рівні 2,93 мільйона гривень . Дорогими також були машини, привезені з Німеччини (середня вартість 2 мільйона гривень ) та Італії ( 1,77 мільйона гривень ).

Найдешевшими новими машинами, імпортованими в Україну минулого року, стали легковики, привезені з Мексики ( 189 тисяч гривень ), Узбекистану ( 233 тисячі грн ) та Індії ( 277 тисяч грн ).

Вживані авто з найвищою середньою митною вартістю були експортовані з Китаю ( 507 тисяч грн) . Другий у переліку Кувейт з середньою митної вартості вживаних легковиків на рівні 435 тисяч гривень , а третя — Росія (середня вартість 403 тисячі гривень). До речі, імпорт автомобілів, що походять (тобто виготовлені) у країні-агросорки, заборонені від 2019 року. А от машини, виготовлені в інших країнах, ввозити можна, навіть якщо їх експортують з Росії. За статистикою Держмитслужби, таких у 2021 році було 81.

Найдешевші вживані легковики виявилися в Панамі (середня митна вартість 33,7 тисячі грн ), Словенії ( 41,5 тисячі грн ) та Фінляндії ( 42,7 тисячі грн ). Цікаво, що в переліку можна побачити й інші екзотичні країни на кшталт Кіпру, Мальти, Ісландії та навіть Йорданії та Лівії. Враховуючи особливості таких авторинків, тут радше ідеться про економічну діяльність зареєстрованих там компаній, ніж про купівлю машин саме з цих країн, зазначають експерти.

Середня митна вартість вживаних легковиків у найпопулярніших країнах для експорту транспортних засобів до України у 2021 році становила:

США — 204,4 тисячі грн

Польща — 122,4 тисячі грн

Німеччина — 75,6 тисячі грн

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