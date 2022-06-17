Російські автомобілі LADA визнані найбільш непопулярними в Європі за 2022 рік

Бренд LADA офіційно визнаний найнепопулярнішим на європейському авторинку.

Зазначимо, що продаж LADA у Європі вже обчислюється навіть не сотнями, а десятками авто на місяць. Російські авто зараз купують гірше, ніж дорогі та дрібносерійні Bentley, Ferrari та Lamborghini.

Про низький об'єм продажу автомобілів російської марки повідомляє статистика Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

Продаж машин цього бренду і так був невисокими останнім часом, а після нападу на Україну та запровадження санкцій проти РФ вони обрушилися до кількох десятків машин на місяць.

Так, за травень у країнах Європи продано лише 75 LADA всіх моделей. За аналогічний період минулого року купили 133 авто, тобто падіння становило 43,6%. Усього ж від січня до травня на європейському ринку реалізували 585 ВАЗ, тобто на 4,9% менше, ніж роком раніше.

Цікаво, що найближчим до LADA у рейтингу виявився дрібносерійний французький виробник спорткарів Alpine – 319 проданих машин у травні та 1 275 – від початку року.

Слід зазначити, що офіційні постачання LADA до ЄС припинилися ще 2019 роre – після запровадження суворих еко-стандартів "Eвро-6+". Утім, низка незалежних дилерів продовжили імпорт російських авто – переважно LADA Niva.

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