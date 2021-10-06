Розігнатися – не вийде: в Євросоюзі можуть обмежити максимальну швидкість авто

Розігнатися – не вийде: в Євросоюзі можуть обмежити максимальну швидкість авто

Також хочуть більш жорстко карати за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

У Європейському парламенті хочуть обмежити максимальну швидкість автомобілів у Європейському Союзі до 30 кілометрів на годину.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Депутати закликають вжити рішучих заходів щодо безпеки дорожнього руху. Крім обмеження швидкості вони також хочуть вжити більш жорстких заходів щодо водіння у нетверезому стані, що має дозволити досягнути нульової смертності на дорогах ЄС до 2050 року.

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У середу, 6 жовтня, у парламенті прийняли резолюцію щодо безпеки дорожнього руху. У ній зазначається, що щорічно на дорогах Євросоюзу помирає близько 22 700 людей, а близько 120 000 – отримують серйозні травми.

"Прогрес у зниженні смертності в останні роки застоювався, і ЄС не виконав своєї мети скоротити вдвічі кількість смертей на дорогах між 2010 та 2020 роками (кількість загиблих на дорогах знизилася на 36%)", - повідомили в Європарламенті.

Наразі найбезпечніші дороги у Швеції, де 18 смертей на мільйон жителів. Водночас в Румунії цей показник у 2020 році становив 85/мільйон, що було найвищим рівнем смертності у ЄС. Середній показник становив 42 смерті на мільйон мешканців.

Ключовим фактором приблизно у 30% смертельних ДТП є перевищення швидкості. Тому Європейську комісію закликали рекомендувати способи застосування безпечних обмежень швидкості, таких як максимальна швидкість 30 км на годину у житлових районах та районах, де велика кількість велосипедистів та пішоходів.

Також депутати наполягають запровадити нульову толерантність щодо керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Нетверезі водії брали участь приблизно у 25% усіх смертей на дорогах.

Раніше повідомлялося, що в одному з європейських міст обмежили швидкість авто до 30 кілометрів на годину.

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