Розкупили ще до старту продажу: китайський електромобіль отримав рекордну кількість замовлень

Хоча його вартість не така вже й низька.

Китайський електромобіль Ora Good Cat викликав шалений ажіотаж на ринку Таїланду.

Зазначається, що приймання замовлень на цей електрокар стартував 14 жовтня. Як повідомили в компанії, тільки за перші 48 годин, бронювання Ora Good Cat оформили понад 6 тисяч потенційних клієнтів. Фізичний продаж моделі на місцевому ринку, своэю чергою, почнуться 29 жовтня, передає Autogeek.

Цінник Ora Good Cat у Таїланді коливається від 27 тисяч до 35 960 доларів тоді, як у Китаї електромобіль з урахуванням державних субсидій коштує 16 200 – 25 200 доларів. Модель доступна у декількох варіантах з запасом ходу від 400 до 500 км.

Ora Good Cat – четверта модель марки Ora. Прем’єра електромобіля відбулася осінью 2020 року. “Пятидверка” у стилістиці Volkswagen Beetle побудована на базі платформи ME (Mini Electric). Габаритна довжина моделі – 4 235 мм, ширина – 1 825 мм, висота – 1 596 мм. Розмір колісної бази – 2 650 мм.

Виробництво Ora Good Cat налагоджено на заводі Great Wall в Таїланді, другому закордонному майданчику компанії, почалося 9 червня 2021 року, через чотири місяці після виходу на місцевий ринок. Протягом наступних трьох років тут планують запропонувати дев’ять електричних моделей.

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