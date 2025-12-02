ТСН у соціальних мережах

Українці масово переходять на нові авто: які моделі популярні

Продажі нових авто зросли на 58%. Український ринок показав найкращий результат за понад рік.

Авто

Авто / © Getty Images

Український ринок нових легкових автомобілів демонструє значне зростання, зафіксувавши у листопаді найкращий показник продажів за останні 14 місяців. Минулого місяця українці придбали близько 8,3 тисячі нових авто.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Як повідомили аналітики, продажі зросли на 58% порівняно з листопадом 2024 року та на 6% відносно жовтня 2025 року.

Топ-10 авто, які купували у листопаді українці

Лідерство на ринку продовжує утримувати китайська марка BYD, реалізувавши 1615 одиниць. До десятки найпопулярніших брендів листопада також потрапили:

  • TOYOTA (859 од.)

  • VOLKSWAGEN (798 од.)

  • RENAULT (577 од.)

  • SKODA (561 од.)

  • ZEEKR (397 од.)

  • HYUNDAI (363 од.)

  • HONDA (341 од.)

  • BMW та AUDI розділили 9-10 місця з результатом по 239 одиниць.

Незважаючи на домінування китайських марок у рейтингу брендів, звання бестселера місяця серед окремих моделей дісталося кросоверу RENAULT Duster.

Загалом, з початку 2025 року в Україні було реалізовано 68,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, міфи про нібито небезпечне електромагнітне випромінювання в салоні електромобілів були розвінчані ґрунтовним дослідженням, проведеним німецьким автоклубом ADAC спільно з Федеральним відомством радіаційного захисту.

Раніше ми писали, що 2026 року вживані електромобілі стануть найвигіднішим вибором для покупців: на ринок вийде хвиля 2–3-річних лізингових EV із гарантіями, мінімальним пробігом і нижчою ціною.

