Українці масово переходять на нові авто: які моделі популярні
Продажі нових авто зросли на 58%. Український ринок показав найкращий результат за понад рік.
Український ринок нових легкових автомобілів демонструє значне зростання, зафіксувавши у листопаді найкращий показник продажів за останні 14 місяців. Минулого місяця українці придбали близько 8,3 тисячі нових авто.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Як повідомили аналітики, продажі зросли на 58% порівняно з листопадом 2024 року та на 6% відносно жовтня 2025 року.
Топ-10 авто, які купували у листопаді українці
Лідерство на ринку продовжує утримувати китайська марка BYD, реалізувавши 1615 одиниць. До десятки найпопулярніших брендів листопада також потрапили:
TOYOTA (859 од.)
VOLKSWAGEN (798 од.)
RENAULT (577 од.)
SKODA (561 од.)
ZEEKR (397 од.)
HYUNDAI (363 од.)
HONDA (341 од.)
BMW та AUDI розділили 9-10 місця з результатом по 239 одиниць.
Незважаючи на домінування китайських марок у рейтингу брендів, звання бестселера місяця серед окремих моделей дісталося кросоверу RENAULT Duster.
Загалом, з початку 2025 року в Україні було реалізовано 68,9 тисячі нових легкових автомобілів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
