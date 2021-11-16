Найпродаваніший автомобіль у світі отримав спеціальну версію: яка його вартість

Та придбати собі новинку зможуть далеко не всі.

Легенда японського автопрому Toyota Corolla вже 55 років радує автолюбителів всього світу. Гарний дизайн, комфортний салон та просто шалена надійність – секрет успіху цього автомобіля.

Як повідомляє toyota.jp, на честь випуску 50 мільйонів Corolla, інженери Toyota вирішили побавити своїх фанів, але лише тих, хто живе у Японії. Тож ювілейна версія з усіма "смаколиками" буде доступна тільки для внутрішнього ринку.

Та давайте хоч зрозуміємо, що в ній такого особливого? Перше, що ви відразу помітите – це нова кольорова палітра та оновлені колісні диски на 17 дюймів в чорному кольорі. Також до базової комплектації тепер входить – невеличкий спойлер на багажник та спортивні сидіння. Поєднання дуже цікаве і воно дійсно освіжає сам автомобіль.

newsroom.toyota.co

Corolla Style 50 Million пропонується в кузовах седан, хетчбек та універсал. З силовою установкою такого широкого асортименту немає – лише гібридна установка. Невеличкий двигун на 1,8 літрів видає 98 кінських сил потужності, а допомагає йому електрична установка на 72 "конячки", тож у парі виходить досить гідне рішення. На вибір буде доступний передній або повний привод. Вартість "ювіляра" в Японії стартує від 24 860 доларів .

Додамо, що Toyota Corolla з’явилась на ринку у 1966 році і майже відразу почала завойовувати світові ринки. Адже хто би не хотів мати економічний автомобіль з ідеальною ергономікою та ще й надійний, як танк. Кожні 30 секунд, десь у світі продають одну Corolla. Для того, щоб вдовольнити попит, Corolla виробляють на 12 заводах в Японії, Бразилії, Венесуелі, Китаї, Пакистані, Південній Африці, Тайвані, Таїланді, В'єтнамі, Туреччині, США і Великобританії.

Цей автомобіль змінив 12 поколінь, вже до 1997 року стала лідером рейтингу найбільш продаваних автомобілів в історії. У 2005 році Corolla потрапила до "Книги рекордів Гіннесса", коли розійшлася по всьому світу в кількості 30 мільйонів екземплярів.

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