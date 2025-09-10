Автомат чи механіка: яка коробка передач економніша насправді

Коробка передач / © pixabay.com

Ще десять років тому більшість водіїв були впевнені, що механічна коробка передач економніша за «автомат». Тоді це було правдою: у заторах водії на «механіці» могли перевести важіль у нейтральне положення, зменшуючи витрати, тоді як старі «автомати» продовжували спалювати зайве пальне.

Про це пише Твоя машина.

Ера нових технологій

Ситуація кардинально змінилася завдяки технологіям. Сучасні «автомати» мають більше передач та вдосконалену електроніку. Завдяки цьому двигун працює на нижчих обертах, не втрачаючи динаміки, що робить його економічнішим.

Інженер-тестувальник Сергій Л. пояснює, що сучасні «автомати» перемикають передачі набагато точніше за середньостатистичного водія. Двигун постійно працює в оптимальному режимі, де витрата пального мінімальна. Особливо це стосується коробок з подвійним зчепленням та варіаторів. Вони перемикають передачі миттєво, без ривків, не витрачаючи зайве пальне на прискорення.

Економія у місті та на трасі

За словами автоінструктора Олександра Г., «автомат» показує перевагу не лише у місті, а й на трасі. Восьми- чи дев’ятиступеневі коробки тримають оберти двигуна в зоні максимальної економії, тоді як водію не доводиться постійно перемикати передачі.

Дані випробувань підтверджують, що різниця у витраті пального між сучасною «механікою» та «автоматом» може сягати одного літра на 100 км. Це означає, що за рік можна зекономити близько 200 літрів бензину, що суттєво для сімейного бюджету. Таким чином, переконання про економію «механіки» стає застарілим.

Нагадаємо, у серпні 2025 року український автопарк поповнили близько 13,1 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 0,4% більше, ніж у липні. З цієї кількості на нові машини припало 2,2 тис. одиниць, що на 3% менше, ніж місяцем раніше. Натомість сегмент вживаних авто зріс на 1% — до 10,9 тис. реєстрацій.

В Україні набула чинності заборона на рух транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду. Це обмеження є чинним вже протягом місяця і спрямоване на збереження довкілля.