Що не можна робити з автомобілем: поради від досвідчених автомеханіків

Що не можна робити з автомобілем. / © Freepik

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Автомобіль для багатьох — це не просто засіб пересування, а й значна інвестиція. Проте чимало автовласників недооцінюють важливість регулярного обслуговування, що з часом може обернутись серйозними проблемами. Професійні автомеханіки бачать наслідки щодня — як лікарі, які “лікують” машини після людської недбалості.

Про це пише Buzzfeed.

“Моя задача — надати вам повну картину щодо технічного стану вашого авто, щоб ви могли ухвалити правильне рішення, — розповідає Боги Латейнер, досвідчена майстриня із Фінікса та засновниця Girl Gang Garage. — Часто власник навіть не підозрює про приховані проблеми, які вже виникли або ось-ось з’являться”.

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Техніки переконані: ми нерідко ухвалюємо рішення, які не лише загрожують безпеці, а й ведуть до витрат, яких можна було уникнути. Ось три речі, які вони самі ніколи не робили б зі своїми авто:

1. Ігнорувати планове обслуговування

На думку Латейнер, це — одна з найпоширеніших помилок водіїв. Люди часто думають, що “нічого страшного” не відбувається, і відкладають профілактику на потім. Однак за її словами, вчасне обслуговування завжди дешевше за капремонт.

Особливо важливо не нехтувати регулярною заміною моторного масла. “Олія для авто — це як кров для людини: вона охолоджує та змащує двигун, підтримуючи його в робочому стані”, — пояснює вона.

Якщо мастило втрачає свої властивості або згущується, це може викликати серйозні пошкодження двигуна — від незначних до повного виходу з ладу. Щоб цього не сталося, Латейнер радить змінювати олію частіше, ніж того вимагають офіційні інтервали. Наприклад, замість 15 000 миль — орієнтуватись на 8000, особливо якщо йдеться про європейські авто із синтетичною олією.

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2. Покладатися лише на наклейки-нагадування

Покладатися лише на наклейки-нагадування. / © pixabay.com

Робін Рено, технічна спеціалістка та власниця Georgia Auto Solutions у штаті Джорджія, застерігає: наклейки з термінами заміни масла — не завжди надійний орієнтир. За її словами, реальні умови експлуатації часто відрізняються від ідеальних.

“Короткі поїздки, висока температура, буксирування — все це прискорює зношення мастила”, — зазначає вона. Через це олію іноді потрібно змінювати раніше, ніж вказано в рекомендаціях.

Замість того, щоб сліпо довіряти календарним міткам, Рено регулярно перевіряє рівень і стан масла самостійно, орієнтуючись на фактичний знос і поведінку двигуна.

3. Встановлювати дешеві неоригінальні запчастини

СТО / © pixabay.com

Хоча автозапчастини не від виробника (так звані aftermarket) зазвичай дешевші, їх використання може спричинити серйозні проблеми в майбутньому, попереджає Грейс Клаудіо, головний технік BMW Manhattan.

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Клаудіо наводить приклад: неоригінальний акумулятор може бути несумісним із системами автомобіля. В результаті — авто “вважає”, що акумулятор несправний, і функціонує некоректно.

“Бувало так, що внаслідок неякісної заміни все тільки погіршувалось, — зізнається Клаудіо. — У підсумку це закінчувалося ще дорожчим ремонтом, ніж спочатку”.

4. Не використовую інші рідини чи пальне, ніж ті, що прописані виробником

Не використовую інші рідини чи пальне, ніж ті, що прописані виробником. / © pixabay.com

Кожна машина створена з урахуванням конкретних специфікацій, зокрема щодо типів технічних рідин. Боги Латейнер наголошує: відхилення від рекомендацій виробника — прямий шлях до проблем.

“Йдеться не лише про оливу, а й про охолоджувачі, тип бензину — все має відповідати вказівкам”, — підкреслює вона. Якщо ваш автомобіль розрахований на бензин із октановим числом 91, саме його і потрібно заливати.

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Інакше зростає ризик серйозних несправностей. За словами Латейнер, їй траплялися європейські авто з “дивною поведінкою”, яка зникала після повернення до рекомендованої оливи чи пального.

5. Не користуюся “чарівними” засобами проти витоків

Не користуюся “чарівними” засобами проти витоків. / © Pixabay

У продажу можна знайти чимало продуктів, які обіцяють миттєво зупинити витік моторного масла, охолоджувальної рідини чи герметизувати проколи шин. Але досвідчені техніки до таких засобів ставляться дуже скептично.

“Це радше як тимчасова латка, — пояснює Латейнер. — У кращому випадку це відтермінує справжню проблему, у гіршому — тільки її ускладнить”.

Особливо небезпечні засоби для шин: вони залишають всередині колеса липкий безлад, через який наступний шиномонтажник вас прокляне, а іноді — і диск буде пошкоджено.

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6. Не змінюю зовнішній вигляд авто, не зважаючи на клімат

Не змінюю зовнішній вигляд авто, не зважаючи на клімат. / © Pixabay

У США популярні обклеювання авто вініловою плівкою, які дозволяють змінити колір або стиль без фарбування. Але майстриня з кузовного ремонту Шайєнн Рютер із Лас-Вегаса має власну думку: у регіонах із сильним сонцем краще все ж фарбувати авто.

“Ультрафіолет в Неваді настільки потужний, що плівка починає розтріскуватись і відклеюватися значно швидше, ніж очікували б власники”, — каже вона. До того ж видалити її потім — окрема морока.

7. Не використовую невідповідні гумові килимки на місці водія

Не використовую невідповідні гумові килимки на місці водія. / © Pexels

Грейс Клаудіо наголошує: не всі килимки однаково безпечні. Часто водії кладуть гумовий килимок поверх заводського покриття, щоб зберегти чистоту, але забувають, що нещільно закріплений килимок може серйозно зашкодити.

“Такі килимки можуть зачепитися за педаль газу або гальма, що створює небезпечні ситуації на дорозі”, — попереджає вона.

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Найкраще рішення — встановити спеціальний килимок, який точно відповідає формі педального вузла, або повністю прибрати штатне покриття перед укладанням нового.

8. Не ігнорую сигнальні індикатори на панелі приладів

Сигнальні індикатори в авто. / © Фото з відкритих джерел

Сучасні автомобілі вміють самостійно регулювати багато процесів, але коли система більше не може впоратись сама, вона сигналізує про проблему — за допомогою попереджувального індикатора.

“Це фактично єдиний спосіб, яким авто може “поговорити” з вами, перш ніж щось піде зовсім не так”, — пояснює Латейнер.

Якщо індикатор загорівся — не варто панікувати, але й ігнорувати його не можна. Перевірте посібник користувача, зверніться до автомагазину або сервісу — часто можна з’ясувати, чи проблема серйозна, і чи безпечно вам продовжувати рух.

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“Навіть якщо не маєте змоги одразу усе відремонтувати, краще чесно сказати: “Що це означає і скільки в мене часу, щоб зреагувати?””, — радить вона.

9. Не встановлюю вживані шини

Не встановлюю вживані шини. / © Pixabay

За словами Клаудіо, використані шини — одна з найбільш ризикованих економій, на яку йдуть водії. Часто це шини сумнівного походження: з пошкодженнями, неправильним розміром, прихованими дефектами або зношеним протектором.

“Я бачила б/в-шини з бульбашками на боковинах, зі стертою внутрішньою частиною або навіть із тріщинами”, — каже вона.

Вік також має значення: навіть якщо шина виглядає пристойно, вона може бути надто старою. Більшість виробників, зокрема Michelin, радять міняти шини не пізніше ніж через 10 років після виготовлення, а автовиробники — ще частіше, приблизно раз на 6 років.

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Щоб дізнатись вік шини, шукайте код із 4 цифр на боковині: перші дві — номер тижня, другі — рік виробництва (наприклад, код 0719 означає 7-й тиждень 2019 року).

10. Не вводжу в оману автомеханіка

Не вводжу в оману автомеханіка. / © Pexels

Найгірше, що можна зробити в сервісі — це не сказати всієї правди про те, що відбувається з авто.

“Часто чуємо: “Я не знаю, що трапилось, просто почало гудіти” — а потім бачимо машину, яка явно їхала бездоріжжям, хоча має занижену посадку”, — ділиться Латейнер.

Чим більше інформації ви надасте — тим швидше й точніше виявлять причину несправності. Вона радить: якщо важко описати звук або поведінку авто, запишіть відео чи аудіо, або візьміть свідка на тест-драйв.

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Правильне ставлення до автомобіля вимагає відповідальності, чесності та уваги до деталей. Такі підходи не лише збережуть ваш бюджет, а й підвищать безпеку та надійність вашого авто на роки вперед.