Дорожній знак із танком / © In Poland

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На польських дорогах дедалі частіше зустрічаються незвичні жовті знаки із зображенням танка та спеціальними військовими позначками.

Про це повідомляє видання Auto Zive.

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Такі вказівники належать до системи MLC (Military Load Classification), яка визначає допустиме військове навантаження. Вони інформують, яку саме бронетехніку за типом і масою здатні витримати мости або шляхопроводи. Коди від W-1 до W-7 слугують орієнтиром для водіїв армійського транспорту, вказуючи, де дозволено рух колісних чи гусеничних машин. Встановлюють їх безпосередньо на маршрутах пересування підрозділів, здебільшого перед мостами й тунелями, аби заздалегідь попередити про технічні обмеження.

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Під час пересування дорогами загального користування одна військова колона може налічувати максимум 20 одиниць техніки, а дистанція між кількома колонами має становити щонайменше 500 метрів. Першу та останню машини маркують спеціальними помаранчевими табличками: на першому авто додатково кріплять синій прапорець, а на останньому — зелений.

Для цивільних водіїв ці знаки жодних заборон не запроваджують, а лише сигналізують про ймовірну появу спецтехніки на трасі. У польській поліції закликають автомобілістів не вклинюватися в середину колони, утримуватися від різких маневрів і не відволікатися на фото- чи відеозйомку. Через значну вагу військові машини мають набагато довший гальмівний шлях, тож на таких ділянках варто тримати безпечну дистанцію та зберігати пильність.

Отже, жовті таблички з танками лише позначають маршрути й умови проїзду армійського транспорту. Змінювати власний шлях через них звичайним автомобілістам не потрібно, достатньо просто враховувати можливість зустрічі з колоною на дорозі.

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Нагадаємо, рідкісний дорожній знак із чотирма чорними крапками на білому тлі застерігає водіїв, що на дорогу можуть виходити люди з порушеннями зору.

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