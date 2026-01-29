Що робити, якщо авто пошкодила бурулька: у Мін’юсті пояснили

Бурулька / © УНІАН

Реклама

Міністерство юстиції України оприлюднило офіційну інструкцію для водіїв, чиї транспортні засоби постраждали від падіння криги з дахів будівель. У відомстві наголошують, що для успішного стягнення збитків власник авто має забезпечити належну фіксацію інциденту та встановити відповідальну сторону.

Про це повідомили на офіційному сайті міністерства.

Першочергові кроки на місці події

Для того щоб претензія на відшкодування мала юридичну силу, міністерство рекомендує водіям виконати такі кроки:

Реклама

Виклик поліції: офіційна фіксація події правоохоронцями є обов’язковою для встановлення місця та обставин інциденту.

Фото- та відеофіксація: необхідно зняти пошкодження авто так, щоб у кадр потрапила будівля, з якої впала бурулька.

Робота зі свідками: запишіть контакти осіб, які бачили момент падіння, та перевірте наявність записів із камер спостереження поблизу.

Експертна оцінка: зверніться до фахівця для визначення точної суми збитків та обов’язково збережіть усі фінансові документи (чеки, квитанції).

Пошук відповідальної особи: через запит до органів місцевого самоврядування дізнайтеся, хто є власником або балансоутримувачем будівлі.

Врегулювання спору: спочатку варто подати заяву про добровільне відшкодування, а в разі відмови — звертатися до суду.

Читайте також Авто заносить на ожеледиці: що радять водіям робити в першу секунду

Важливі юридичні аспекти

У Мін’юсті наголошують, що судовий позов є крайнім заходом, якщо досудове врегулювання не принесло результату. Проте успіх справи залежить від того, чи дотримувався сам водій правил дорожнього руху та безпеки.

«Якщо автомобіль стояв у забороненому місці або під знаками, що попереджали про небезпеку, відповідальність за пошкодження може покладатися на власника авто», — застерігають у міністерстві.

Також зазначають, що дотримання правил паркування та уважність до попереджувальних стрічок є критичними факторами, які суд враховуватиме при визначенні винної сторони.

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроєкти, які змінюють правила паркування для водіїв з інвалідністю і тих, хто перевозить людей з інвалідністю. Передбачено розпізнавальні знаки, збільшення кількості місць та нові вимоги до документів.

Реклама

Раніше ми писали, під час морозів фахівці радять водіям бути особливо уважними до способу паркування автомобіля. Зокрема, в умовах морозу безпечніше залишати авто на передачі, а не на ручному гальмі. Дізнайтеся, як правильно паркувати автомобіль у мороз, щоб не нашкодити гальмам.