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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Що робити, якщо авто зламалося в дорозі: поради на випадок непередбачуваних ситуацій

Завжди майте в багажнику базовий набір: знак аварійної зупинки, дроти для “прикурювання”, аптечку, вогнегасник і ремкомплект.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Що робити, якщо авто зламалося в дорозі

Що робити, якщо авто зламалося в дорозі. / © Pexels

Травневі поїздки — чудовий спосіб змінити обстановку. Але подорожі можуть затьмарити неполадки з автомобілем. Експерти розповіли, як діяти, якщо ваша машина несподівано дала збій на дорозі.

Про це розповідає UAmotors.

Прокол колеса

Помітили, що спустило колесо — зупиніться в безпечному місці, увімкніть аварійне світло й виставте знак аварійної зупинки.

Якщо запаски немає, а пошкодження серйозне, врятує ремкомплект. Він відновить герметичність шини й дозволить дістатися найближчої СТО.

Перегрів двигуна

У разі перегріву не панікуйте. Зупиніться, увімкніть аварійку, але не відкривайте капот одразу — під ним можуть бути пари чи рідини під тиском.

Якщо немає диму, а двигун лише перегрівається, залиште його працювати на холостих обертах і ввімкніть пічку на максимум — так охолоджуюча рідина краще циркулюватиме.

Тепле повітря з повітроводів — ознака, що антифриз ще є, тож можна обережно їхати далі.

Холодне повітря — сигнал зупинитися, заглушити двигун і викликати евакуатор.

Розряджений акумулятор

Не заводиться двигун — імовірно, сів акумулятор.

Якщо поруч є інша машина, можна “прикурити” від неї за допомогою пускових дротів: спершу з’єднують плюсові клеми, потім — мінусові.

За відсутності іншого авто допоможе портативний бустер. Після запуску залиште двигун увімкненим щонайменше на пів години — щоб акумулятор частково підзарядився.

Порада наостанок

Завжди майте в багажнику базовий набір: знак аварійної зупинки, дроти для “прикурювання”, аптечку, вогнегасник і ремкомплект. Це може врятувати поїздку.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо повітряна тривога застала вас у машині.

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