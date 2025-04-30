- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 2 хв
Що робити, якщо авто зламалося в дорозі: поради на випадок непередбачуваних ситуацій
Завжди майте в багажнику базовий набір: знак аварійної зупинки, дроти для “прикурювання”, аптечку, вогнегасник і ремкомплект.
Травневі поїздки — чудовий спосіб змінити обстановку. Але подорожі можуть затьмарити неполадки з автомобілем. Експерти розповіли, як діяти, якщо ваша машина несподівано дала збій на дорозі.
Про це розповідає UAmotors.
Прокол колеса
Помітили, що спустило колесо — зупиніться в безпечному місці, увімкніть аварійне світло й виставте знак аварійної зупинки.
Якщо запаски немає, а пошкодження серйозне, врятує ремкомплект. Він відновить герметичність шини й дозволить дістатися найближчої СТО.
Перегрів двигуна
У разі перегріву не панікуйте. Зупиніться, увімкніть аварійку, але не відкривайте капот одразу — під ним можуть бути пари чи рідини під тиском.
Якщо немає диму, а двигун лише перегрівається, залиште його працювати на холостих обертах і ввімкніть пічку на максимум — так охолоджуюча рідина краще циркулюватиме.
Тепле повітря з повітроводів — ознака, що антифриз ще є, тож можна обережно їхати далі.
Холодне повітря — сигнал зупинитися, заглушити двигун і викликати евакуатор.
Розряджений акумулятор
Не заводиться двигун — імовірно, сів акумулятор.
Якщо поруч є інша машина, можна “прикурити” від неї за допомогою пускових дротів: спершу з’єднують плюсові клеми, потім — мінусові.
За відсутності іншого авто допоможе портативний бустер. Після запуску залиште двигун увімкненим щонайменше на пів години — щоб акумулятор частково підзарядився.
Порада наостанок
Завжди майте в багажнику базовий набір: знак аварійної зупинки, дроти для “прикурювання”, аптечку, вогнегасник і ремкомплект. Це може врятувати поїздку.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо повітряна тривога застала вас у машині.