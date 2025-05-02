Що робити, якщо ключі замкнені в авто: інструкція від експертів

Водії можуть зіткнутися із тим, що ключі від авто залишилися в салоні / © Getty Images

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Чи не кожен власник авто може опинитися у ситуації коли ключі від машини залишилися замкнені у салоні. Багато водіїв у паніці б’ють вікна або шукають поради в Інтернеті, однак існують легальні та безпечні способи розв’язати проблему.

Як діяти в такій ситуації розповіли експерти порталу Interia.

Оптимальне рішення

Найбезпечнішим та надійним способом відімкнути машину із ключами всередині — є виклик майстра з автосервісу.

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Фахівці мають спеціальні інструменти та досвід як відкрити авто без пошкоджень. Ця послуга часто коштує всього 200 гривень.

Відкриття авто власноруч

Коли ви не можете звернутися до фахівців, тоді можна спробувати відкрити автомобіль власноруч.

Для цього вам знадобляться:

пластиковий клин або самонадувна подушка;

мотузка чи дріт;

пластикова картка або її аналоги.

Клин або подушку потрібно використати аби злегка віджати двері авто в районі ущільнювача. Коли утвориться щілина, слід просунути в неї дріт чи мотузку (попередньо варто скрутити їх у гачок чи вузол). Далі вам потрібно накинути їх на ручку дверей чи кнопку відкриття замка.

Експерти попереджають: слід діяти обережно, без застосування грубої сили аби не пошкодити двері або замок.

Винятковий спосіб

Якщо вам потрібно терміново потрапити в авто і немає часу на інші способи, залишається лише розбити вікно.

У такій ситуації експерти радять бити по склу з боку пасажира, щоб осколки не порізали вас під час руху. Після цього варто ретельно прибратися в салоні автомобіля та замінити скло.

Раніше фахівці розповіли, як поводитись водієві на дорозі, щоб уникнути небажаної зупинки патрульними. Адже вони можуть зупинити автомобіль, навіть якщо водій не порушував правила дорожнього руху.

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