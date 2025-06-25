Як водієві уникнути штрафу, якщо заїхав не в той ряд дороги: експерт пояснив

Поради від інспектора / © iStock

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Часто водії ненавмисно потрапляють у крайній правий ряд зі стрілкою направо, хоча їм потрібно їхати прямо. Як уникнути штрафу та не порушити правила дорожнього руху?

Про це повідомивляє SUV News.

Оцініть знаки та розмітку

Перш за все, патрульний радить уважно оцінити дорожні знаки та розмітку. Нерідко буває, що з крайньої правої смуги дозволено як поворот праворуч, так і рух прямо. У такому разі, навіть якщо горить зелена стрілка, ви можете спокійно чекати основного зеленого сигналу світлофора, незважаючи на нетерплячих водіїв позаду.

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«Не потрібно звертати увагу на нетерплячих водіїв позаду — якщо правила дозволяють рух прямо з цієї смуги, ви маєте повне право залишатися на місці до основного зеленого світла», — наголошує інспектор.

Якщо дозволено лише поворот

У ситуації, коли дорожній знак або розмітка дозволяють лише поворот праворуч, у вас небагато варіантів, щоб уникнути порушення ПДР і штрафу:

Повернути праворуч , як того вимагають знаки та розмітка.

Знайти безпечне місце для розвороту або об’їзду, щоб повернутися на свій маршрут без порушень.

Як уникнути таких ситуацій у майбутньому

Патрульні підкреслюють: уважність та завчасне планування маршруту є ключовими для безпечного пересування, особливо у незнайомих містах або в умовах інтенсивного руху.

«У мегаполісах з нестандартною організацією дорожнього руху дуже легко потрапити в складну ситуацію. Краще заздалегідь перебудовуватись у потрібну смугу та уважно стежити за розміткою й знаками», — зазначив інспектор.

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Корисні поради для водіїв:

Плануйте маршрут заздалегідь , особливо в незнайомій місцевості.

Уникайте годин пік , якщо є така можливість.

Користуйтеся навігатором з актуальними дорожніми вказівками.

Завжди дотримуйтеся вимог розмітки та знаків, навіть якщо здається, що «так буде швидше».

Якщо ви ненароком опинилися під стрілкою, а потрібно їхати прямо — не панікуйте. Ваші дії залежать від дорожніх знаків і розмітки. Уважність, холодний розум і дотримання ПДР допоможуть вам уникнути аварійних ситуацій та непотрібних штрафів.

Нагадаємо, відомий механік Пол Лукас поділився своїм досвідом, назвавши 20-річний Ford Focus Mk1 одним з найнадійніших вживаних автомобілів. За його словами, він придбав такий автомобіль 15 років тому всього за 500 фунтів стерлінгів, і завдяки ретельному догляду машина жодного разу його не підвела.