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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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Що робити, якщо в машині немає аптечки, а вас зупинив поліцейський: поради юриста

Юрист пояснив, як поводитися водієві, якщо під час зупинки поліцейський вимагає аптечку, а її немає.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Що робити, якщо в машині немає аптечки

Що робити, якщо в машині немає аптечки. / © tv.ua

Ситуація, коли в авто немає медичної аптечки, може статися з кожним водієм. Якщо під час зупинки поліція просить показати аптечку, а її немає — не варто панікувати.

Юристи “Автотеми” пояснюють, як діяти, щоб уникнути штрафу.

Відсутність аптечки справді є порушенням, однак нюанс — у правовій кваліфікації. Поліцейські зазвичай намагаються оформити це як технічну несправність за статтею 121 КУпАП. Проте аптечка не є частиною технічної системи автомобіля, як, наприклад, гальмівна система чи освітлення. Тож штраф за “несправність” — юридично сумнівний.

У більшості випадків поліцейські можуть оформити ситуацію як “інше порушення ПДР”, що зазвичай закінчується зауваженням. Для звичайного водія відсутність аптечки може завершитися лише попередженням — особливо якщо порушення трапилося вперше.

Проте для водіїв, які здійснюють пасажирські перевезення, вимоги суворіші. Аптечка є обов’язковою, і її відсутність тягне за собою штраф у 680 гривень. А за повторне порушення можливе позбавлення прав до 6 місяців або адмінарешт до 10 діб.

Юристи радять не сперечатися з інспектором, а коректно вказати на правову неточність у разі спроби оформити штраф як технічну несправність. Але найкращий спосіб уникнути проблем — завжди мати аптечку в машині.

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