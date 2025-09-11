Що станеться з авто, якщо увімкнути задній хід на швидкості: експерт пояснив

Коробка передач

Кожен водій бодай раз замислювався, що станеться, якщо випадково перемкнути важіль коробки передач на задній хід під час руху вперед. Експерти попереджають: наслідки можуть бути катастрофічними як для авто, так і для життя.

Про це пише SlashGear.

У сучасних автомобілях з автоматичною коробкою передач ця проблема практично виключена завдяки електронним запобіжникам. Якщо водій спробує увімкнути «R» на швидкості, електроніка просто заблокує команду, увімкне камеру заднього огляду або виведе попередження на екран.

Однак у старіших авто ситуація значно гірша. У кращому випадку двигун просто заглохне. У гіршому — коробка передач розсиплеться на шматки. Крім того, глушіння двигуна відключає гідропідсилювач керма та гальма, що може призвести до аварії.

Для автомобілів з механічною коробкою передач ризик ще більший. Хоча нові моделі мають механічні блокатори, старі машини їх не мають. Спроба силою увімкнути задній хід призведе до пошкодження шестерень.

Що робити, якщо це сталося?

Фахівці Firestone Complete Auto Care радять:

Негайно відпустіть педаль газу. Перемкніть коробку передач на нейтраль. Спокійно загальмуйте і зупиніться на узбіччі, увімкнувши «аварійку». Перевірте, чи працює коробка. Якщо чуєте дивні звуки, краще не ризикуйте і викликайте евакуатор.

Навіть якщо шанс такої поломки мізерний, краще знати, як діяти, щоб не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, поширена думка про те, що вночі заправляти автомобіль вигідніше, оскільки тоді вища щільність пального через нижчу температуру повітря, насправді є міфом.

Знак із зображенням, що нагадує чорну голову, може спантеличити багатьох водіїв. Ця неочевидна піктограма, яку можна зустріти на дорогах Італії, не має стосунку до поліцейських відділків. Насправді вона слугує важливим попередженням для автомобілістів: попереду — камера контролю швидкості.