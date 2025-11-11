Штраф до 850 грн за пасажира: коли батьків можуть покарати за перевезення дитини

Автокрісло / © УНІАН

Українським водіям нагадують: дитяче автокрісло — не лише про комфорт і безпеку, а й про дотримання закону. Ігнорування цього правила може обернутися штрафом до 850 гривень.

Про це повідомляє «Твоя МАШИНА».

Останні зміни до правил дорожнього руху уточнили вимоги до перевезення дітей. Тепер головний критерій — зріст дитини до 150 см. Усі пасажири, нижчі за цей показник, мають бути зафіксовані у спеціальних автокріслах або бустерах, які дозволяють правильно пристебнути ремінь безпеки.

Пункт 21.11 ПДР передбачає, що на передньому сидінні дітей перевозити заборонено, крім малюків до трьох років у люльці, водночас подушку безпеки потрібно обов’язково вимкнути.

«Батьки часто тримають дитину на руках під час руху, вважаючи це безпечним. Але навіть зіткнення на 40 км/год може закінчитися серйозними травмами», — пояснює автоінструктор із Києва Олександр С.

За порушення правил перевезення дітей передбачено штраф у 510 гривень, а за повторне порушення — 850 гривень.

Втім, адвокати зазначають, що закон має певні неточності.

«Поліцейський не має змоги точно виміряти зріст дитини під час перевірки, тому в суді водії іноді уникають відповідальності», — пояснює юрист Сергій Гнатюк.

Попри це, фахівці наголошують: навіть один раз без крісла — великий ризик. Дослідження показують, що у більшості ДТП діти, правильно зафіксовані в автокріслі, відбуваються лише забоями, тоді як без нього наслідки можуть бути трагічними.

Перед поїздкою варто перевірити ремені, кріплення й правильність установки. Адже безпека дитини — це не формальність, а відповідальність дорослого.