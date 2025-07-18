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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
1418
Час на прочитання
1 хв

Штраф за "неправильні" фари: кому з водіїв і скільки доведеться заплатити

Суми штрафів за «неправильні» фари можуть становити 340 і 510 гривень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Деякі різновиди автомобільної оптики в Україні заборонені законом

Деякі різновиди автомобільної оптики в Україні заборонені законом / © Pixabay

Багато автомобілістів в Україні прагнуть покращити комфорт нічних поїздок, встановлюючи нестандартні фари. Йдеться про випадки встановлення ксенонових, галогенних або LED-ламп в оптичні блоки, що на це не розраховані.

Про це пише «Автотема».

Правоохоронці пояснюють, що подібні модифікації часто призводять до засліплення інших водіїв, особливо вночі. У результаті створюється реальна загроза аварій, тому поліцейські вважають це серйозним порушенням.

Такі дії вважаються порушенням ПДР і караються за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо фари не відповідають технічним нормам, водієві загрожує штраф 510 гривень (ч. 2 ст. 122 КУпАП). За самовільне переобладнання автомобіля належить додаткове стягнення — 340 гривень (ч. 1 ст. 121 КУпАП).

Важливо: у разі повторного порушення можливе позбавлення посвідчення водія на строк до шести місяців.

Раніше ми писали, коли звичайні дефлектори можуть стати причиною адміністративного покарання для водія. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1418
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