Штрафи до 600 тисяч гривень: кому з українських водіїв вони загрожують і за що

У деяких випадках можна навіть потрапити за ґрати.

Від 2025 року у Польщі підвищать штрафи за водіння у нетверезому стані та перевищення швидкості. Українців, які перебувають у сусідній країні, можуть позбавляти прав управляти авто у разі порушення ПДР.

Про це пише сайт "Твоя машина".

У деяких випадках можна отримати величезний штраф і навіть потрапити за ґрати.

Зокрема, вже за саму відсутність паспорта, водійських прав, страхування або техпаспорта можна отримати стягнення в розмірі 1000 злотих або близько 10 000 гривень.

За непристібання паском безпеки, непропускання екстрених служб або невикористання ближнього світла фар водієві загрожує від 200 до 2000 злотих штрафу (від 2 000 до 20 000 гривень).

Штрафи за перевищення швидкості варіюються від 50 до 2 500 злотих (500 – 25 000 гривень). Повторні порушення призводять до подвоєння штрафу.

Водіїв, яких спіймали за кермом п’яними, можуть оштрафувати на суму від 50 до 5 000 злотих (500 – 50 000 гривень), відправити під арешт на 30 діб і позбавити прав на строк до 3 років, за наявності в крові 0,2-0,5 проміле алкоголю.

Якщо вміст алкоголю вищий, то штрафи вже варіюються від 50 000 до 600 000 гривень. Водієві загрожує до двох років в’язниці і до 15 років позбавлення прав.

Раніше повідомлялося, що в Україні від 1 листопада змінилися правила щодо обмеження швидкості на дорогах. На тих ділянках доріг, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

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