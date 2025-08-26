- Дата публікації
Чи можна керувати авто без взуття: експерт пояснив
Експерти з безпеки дорожнього руху попереджають, що може значно підвищити ризик ДТП.
Хоча українське законодавство прямо не забороняє керування автомобілем без взуття, це може вплинути на визначення вини у випадку ДТП. Експерти з безпеки дорожнього руху наголошують, що їзда босоніж або у невідповідному взутті значно збільшує ризик аварій.
Про це пише ММR.
Чому керування без взуття є небезпечним?
Слабке зчеплення з педалями. Босі ноги, особливо вологі, мають погане зчеплення з педалями. Це може ускладнити контроль над автомобілем і збільшити гальмівний шлях.
Високий ризик травм. Водій може отримати порізи, забиття або опіки, що відверне його увагу та завадить керувати авто.
Найкращий варіант — це взуття, яке щільно сидить на нозі, має тонку еластичну підошву та закритий носок і п’яту. Рекомендується обирати кросівки, мокасини або лофери.
Експерти не радять керувати автомобілем у шльопанцях, босоніжках, взутті на високих підборах або надто масивному взутті. Це може заважати відчувати педалі та швидко на них реагувати.
