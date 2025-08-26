Чи можна керувати авто без взуття: експерт пояснив

Авто / © pixabay.com

Хоча українське законодавство прямо не забороняє керування автомобілем без взуття, це може вплинути на визначення вини у випадку ДТП. Експерти з безпеки дорожнього руху наголошують, що їзда босоніж або у невідповідному взутті значно збільшує ризик аварій.

Чому керування без взуття є небезпечним?

Слабке зчеплення з педалями. Босі ноги, особливо вологі, мають погане зчеплення з педалями. Це може ускладнити контроль над автомобілем і збільшити гальмівний шлях.

Високий ризик травм. Водій може отримати порізи, забиття або опіки, що відверне його увагу та завадить керувати авто.

Найкращий варіант — це взуття, яке щільно сидить на нозі, має тонку еластичну підошву та закритий носок і п’яту. Рекомендується обирати кросівки, мокасини або лофери.

Експерти не радять керувати автомобілем у шльопанцях, босоніжках, взутті на високих підборах або надто масивному взутті. Це може заважати відчувати педалі та швидко на них реагувати.

