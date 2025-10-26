- Дата публікації
Скільки можна зберігати бензин у каністрі — експерт пояснив, коли пальне псується
Експерт розповів, скільки зберігається бензин у каністрі та як зрозуміти, що пальне зіпсувалося. Які умови потрібні, щоб уникнути пошкодження двигуна.
Українські водії дедалі частіше створюють резерви пального — через ризик перебоїв із постачанням, можливе зростання цін або надзвичайні ситуації. Проте не всі знають, як довго бензин у каністрі залишається придатним і коли він може нашкодити двигуну.
За словами експерта з YouTube-каналу “Авто Тема”, бензин зберігає свої властивості до одного року, але лише за дотримання певних умов:
металева герметична каністра;
захист від сонця і тепла;
температура зберігання від +10°C до +20°C.
Якщо ці умови порушено, термін придатності скорочується вдвічі. Наприклад, у спекотному багажнику чи холодному гаражі бензин може зіпсуватися вже через 3–4 місяці.
Що відбувається з пальним
З часом у бензині руйнуються хімічні сполуки, утворюється осад і можливе розшарування. Це небезпечно, адже:
осад може забити паливну систему;
двигун працює з перебоями або може вийти з ладу;
збовтування не допоможе — потрібні спеціальні присадки.
Як розпізнати зіпсоване пальне
“Старий” бензин темніє або набуває коричневого відтінку. Таке пальне має вищу детонацію, що здатне пошкодити двигун. Використовувати його категорично не можна.
Висновок: запасати бензин — можна, але тільки з дотриманням умов зберігання. Інакше “економія на чорний день” може перетворитися на дорогий ремонт двигуна.
