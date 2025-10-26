Скільки можна зберігати бензин у каністрі — експерт пояснив, коли пальне псується

Каністри / © УНІАН

Реклама

Українські водії дедалі частіше створюють резерви пального — через ризик перебоїв із постачанням, можливе зростання цін або надзвичайні ситуації. Проте не всі знають, як довго бензин у каністрі залишається придатним і коли він може нашкодити двигуну.

За словами експерта з YouTube-каналу “Авто Тема”, бензин зберігає свої властивості до одного року, але лише за дотримання певних умов:

металева герметична каністра;

захист від сонця і тепла;

температура зберігання від +10°C до +20°C.

Якщо ці умови порушено, термін придатності скорочується вдвічі. Наприклад, у спекотному багажнику чи холодному гаражі бензин може зіпсуватися вже через 3–4 місяці.

Реклама

Що відбувається з пальним

З часом у бензині руйнуються хімічні сполуки, утворюється осад і можливе розшарування. Це небезпечно, адже:

осад може забити паливну систему;

двигун працює з перебоями або може вийти з ладу;

збовтування не допоможе — потрібні спеціальні присадки.

Як розпізнати зіпсоване пальне

“Старий” бензин темніє або набуває коричневого відтінку. Таке пальне має вищу детонацію, що здатне пошкодити двигун. Використовувати його категорично не можна.

Висновок: запасати бензин — можна, але тільки з дотриманням умов зберігання. Інакше “економія на чорний день” може перетворитися на дорогий ремонт двигуна.

Раніше ми розповідали про 5 "автоматичних" помилок на АЗС, які дорого коштують водіям.