Скільки можна зберігати бензин у каністрі — експерт пояснив, коли пальне псується

Експерт розповів, скільки зберігається бензин у каністрі та як зрозуміти, що пальне зіпсувалося. Які умови потрібні, щоб уникнути пошкодження двигуна.

Каністри

Каністри / © УНІАН

Українські водії дедалі частіше створюють резерви пального — через ризик перебоїв із постачанням, можливе зростання цін або надзвичайні ситуації. Проте не всі знають, як довго бензин у каністрі залишається придатним і коли він може нашкодити двигуну.

За словами експерта з YouTube-каналу “Авто Тема”, бензин зберігає свої властивості до одного року, але лише за дотримання певних умов:

  • металева герметична каністра;

  • захист від сонця і тепла;

  • температура зберігання від +10°C до +20°C.

Якщо ці умови порушено, термін придатності скорочується вдвічі. Наприклад, у спекотному багажнику чи холодному гаражі бензин може зіпсуватися вже через 3–4 місяці.

Що відбувається з пальним

З часом у бензині руйнуються хімічні сполуки, утворюється осад і можливе розшарування. Це небезпечно, адже:

  • осад може забити паливну систему;

  • двигун працює з перебоями або може вийти з ладу;

  • збовтування не допоможе — потрібні спеціальні присадки.

Як розпізнати зіпсоване пальне

“Старий” бензин темніє або набуває коричневого відтінку. Таке пальне має вищу детонацію, що здатне пошкодити двигун. Використовувати його категорично не можна.

Висновок: запасати бензин — можна, але тільки з дотриманням умов зберігання. Інакше “економія на чорний день” може перетворитися на дорогий ремонт двигуна.

Раніше ми розповідали про 5 "автоматичних" помилок на АЗС, які дорого коштують водіям.

