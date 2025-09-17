Скільки старих авто списали в Україні за місяць: цифри здивують

Звалище авто

Реклама

Впродовж серпня 2025 року з українських доріг остаточно зникли сотні старих автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку, понад 2 тисячі транспортних засобів було знято з обліку через вибракування.

Про це пише MMR.

Ця безкоштовна послуга найчастіше стосувалася легкових авто — їх списали 1666 одиниць. Крім того, з реєстрації зняли 405 вантажівок та 73 автобуси. Після списання ці автомобілі зазвичай розбирають на запчастини та здають на металобрухт.

Реклама

Експерти Інституту склали рейтинг моделей, які найчастіше проходили цю процедуру. До першої десятки увійшли переважно застарілі автомобілі радянського та українського виробництва, зокрема ВАЗ (моделі «класика», «дев’ятка» та «99»), «Таврія», «Славута» та Daewoo Lanos.

Основною причиною вибракування є вік:

Легкові та вантажні авто — у середньому 28 років.

Автобуси — у середньому 26 років.

Найстарішим списаним автомобілем у серпні став седан ГАЗ-21 «Волга», випущений у 1957 році.

Нагадаємо, експерт з автомобільного транспорту розкрив неочікувану функцію підголівників, про яку, ймовірно, не здогадується більшість водіїв. За словами фахівців із TikTok-каналу Capturing Cars, підголівники, що є у всіх автомобілях, можуть врятувати життя в надзвичайній ситуації.

Реклама

Зазвичай водії використовують педаль газу в авто тільки для розгону. Однак у сучасних автомобілях, особливо в електрокарах і гібридах, її функціонал значно ширший. Вона відповідає не тільки за швидкість, а й за економію палива чи електроенергії.